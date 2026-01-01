Akár 69% kedvezmény a SQLPage szolgáltatásra

Telepítse az SQLPage-et egykattintásos telepítéssel.

Készítsen interaktív weboldalakat és adat irányítópultokat csak SQL lekérdezésekkel — nincs szükség frontend kódra, frameworkökre vagy JavaScriptre.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az SQLPage-et egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a SQLPage szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a SQLPage

Az SQLPage egy nyílt forráskódú webalkalmazás-szerver, amely interaktív weboldalakat jelenít meg közvetlenül SQL lekérdezésekből. A fejlesztők és elemzők .sql fájlokat írnak, amelyek egy beépített komponenskönyvtárból választanak – űrlapok, táblázatok, diagramok, térképek, navigáció és több tucat UI elem – és a szerver az eredményhalmazokat csiszolt HTML-lé alakítja, egyetlen HTML, CSS vagy JavaScript sor nélkül. Csatlakoztasson SQLite, PostgreSQL, MySQL vagy Microsoft SQL Servert, és tegyen közzé egy meglévő adatbázist működő adminisztrációs panelként, belső irányítópultként vagy prototípusként percek alatt.

Az SQLPage saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a lekérdezéseket, sémákat és hitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja, egy harmadik féltől származó low-code platform helyett. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincsenek sorkorlátok, és a .sql fájljai hordozhatóak és verziókezelhetők maradnak, mint bármely más kód.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A SQLPage főbb funkciói

Csak SQL renderelés

Írjon hagyományos SQL fájlokat, amelyek egy gazdag komponenskönyvtárból választanak ki és az SQLPage reszponzív HTML oldalakat renderel közvetlenül az eredményhalmazokból.

Több adatbázis-támogatás

Csatlakozzon SQLite, PostgreSQL, MySQL vagy Microsoft SQL Server adatbázishoz, és tegyen elérhetővé bármely meglévő adatbázist működő webalkalmazásként.

Beépített komponensek

Űrlapok, táblázatok, diagramok, térképek, kártyák, navigáció, fájlfeltöltések és több tucat kifinomult UI elem érhető el külső könyvtárak vagy összeállítási lépések nélkül.

Azonnali gyors újratöltés

Szerkesszen egy .sql fájlt, és a változás megjelenik a következő oldalbetöltéskor — fordítás, bundler és újraindítás nélkül.

Apró statikus bináris

Egyetlen Rust bináris 20 MB alatt egy teljes dinamikus webhelyet szolgál ki, alacsony memóriahasználattal és gyors hidegindításokkal szerény VPS erőforrásokon.

Beépített hitelesítés

HTTP basic auth, munkamenet-kezelés, OAuth és jelszó-hash-elő funkciók lehetővé teszik az SQL fájloknak, hogy oldalakat védjenek külső identitásszolgáltatás nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SQLPage szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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