Telepítse az SQLPage-et egykattintásos telepítéssel.
Készítsen interaktív weboldalakat és adat irányítópultokat csak SQL lekérdezésekkel — nincs szükség frontend kódra, frameworkökre vagy JavaScriptre.
Válasszon VPS csomagot a SQLPage szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SQLPage
Az SQLPage egy nyílt forráskódú webalkalmazás-szerver, amely interaktív weboldalakat jelenít meg közvetlenül SQL lekérdezésekből. A fejlesztők és elemzők
.sql fájlokat írnak, amelyek egy beépített komponenskönyvtárból választanak – űrlapok, táblázatok, diagramok, térképek, navigáció és több tucat UI elem – és a szerver az eredményhalmazokat csiszolt HTML-lé alakítja, egyetlen HTML, CSS vagy JavaScript sor nélkül. Csatlakoztasson SQLite, PostgreSQL, MySQL vagy Microsoft SQL Servert, és tegyen közzé egy meglévő adatbázist működő adminisztrációs panelként, belső irányítópultként vagy prototípusként percek alatt.
Az SQLPage saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a lekérdezéseket, sémákat és hitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja, egy harmadik féltől származó low-code platform helyett. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincsenek sorkorlátok, és a
.sql fájljai hordozhatóak és verziókezelhetők maradnak, mint bármely más kód.
A SQLPage főbb funkciói
Csak SQL renderelés
Írjon hagyományos SQL fájlokat, amelyek egy gazdag komponenskönyvtárból választanak ki és az SQLPage reszponzív HTML oldalakat renderel közvetlenül az eredményhalmazokból.
Több adatbázis-támogatás
Csatlakozzon SQLite, PostgreSQL, MySQL vagy Microsoft SQL Server adatbázishoz, és tegyen elérhetővé bármely meglévő adatbázist működő webalkalmazásként.
Beépített komponensek
Űrlapok, táblázatok, diagramok, térképek, kártyák, navigáció, fájlfeltöltések és több tucat kifinomult UI elem érhető el külső könyvtárak vagy összeállítási lépések nélkül.
Azonnali gyors újratöltés
Szerkesszen egy
.sql fájlt, és a változás megjelenik a következő oldalbetöltéskor — fordítás, bundler és újraindítás nélkül.
Apró statikus bináris
Egyetlen Rust bináris 20 MB alatt egy teljes dinamikus webhelyet szolgál ki, alacsony memóriahasználattal és gyors hidegindításokkal szerény VPS erőforrásokon.
Beépített hitelesítés
HTTP basic auth, munkamenet-kezelés, OAuth és jelszó-hash-elő funkciók lehetővé teszik az SQL fájloknak, hogy oldalakat védjenek külső identitásszolgáltatás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SQLPage szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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