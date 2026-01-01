Az SQLPage egy nyílt forráskódú webalkalmazás-szerver, amely interaktív weboldalakat jelenít meg közvetlenül SQL lekérdezésekből. A fejlesztők és elemzők .sql fájlokat írnak, amelyek egy beépített komponenskönyvtárból választanak – űrlapok, táblázatok, diagramok, térképek, navigáció és több tucat UI elem – és a szerver az eredményhalmazokat csiszolt HTML-lé alakítja, egyetlen HTML, CSS vagy JavaScript sor nélkül. Csatlakoztasson SQLite, PostgreSQL, MySQL vagy Microsoft SQL Servert, és tegyen közzé egy meglévő adatbázist működő adminisztrációs panelként, belső irányítópultként vagy prototípusként percek alatt.

Az SQLPage saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a lekérdezéseket, sémákat és hitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja, egy harmadik féltől származó low-code platform helyett. Nincsenek felhasználónkénti díjak, nincsenek sorkorlátok, és a .sql fájljai hordozhatóak és verziókezelhetők maradnak, mint bármely más kód.