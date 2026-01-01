Telepítse a ConvertX-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett fájlkonvertáló szolgáltatás, amely több mint 1000 formátumot támogat dokumentumokhoz, képekhez, hanganyagokhoz és videókhoz, teljes körű adatvédelemmel.
Válasszon VPS csomagot a ConvertX szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ConvertX
A ConvertX egy saját üzemeltetésű online fájlkonvertáló. Több mint ezer különböző fájlformátumot kezel, mint például dokumentumokat, képeket, hanganyagokat és videókat. Mindezt egy egyszerű webes felületen keresztül teszi. Mivel a konverzió teljes mértékben a saját szerverén történik, az érzékeny fájlok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Nincsenek feltöltési méretkorlátok, vízjelek, és harmadik fél sem számít fel konverziós díjat.
A ConvertX saját üzemeltetése különösen értékes vállalkozások és szervezetek számára. Ez főleg azokra vonatkozik, akiknek adatkezelési követelményeik vannak. Ezek megakadályozzák a saját tulajdonú dokumentumok külső felhőszolgáltatásokba való feltöltését. Az automatikus fájltisztítás konfigurálható megőrzési időszakokkal kezelhetővé teszi a tárhelyhasználatot. Az opcionális felhasználói hitelesítés szabályozza, ki használhatja a szolgáltatást. Ez a telepítés egy teljes körű konverziós szolgáltatást biztosít állandó tárolással, amely készen áll bármilyen formátumú munkafolyamat kezelésére.
A ConvertX főbb funkciói
1000+ formátum támogatás
Konvertáljon dokumentum, kép, hang és videó formátumok gyakorlatilag bármilyen kombinációja között, asztali szoftver telepítése nélkül.
Teljes fájl adatvédelem
A fájlokat teljes mértékben a VPS-én dolgozza fel — külső szolgáltatásokra semmi sem töltődik fel, és harmadik felek sem látják.
Automatikus tisztítás
A konfigurálható megőrzési időszakok automatikusan törlik a konvertált fájlokat meghatározott számú óra elteltével a tárhelyhasználat kezelése érdekében.
Felhasználói hitelesítés
Korlátozza a hozzáférést fiók alapú hitelesítéssel, vagy engedélyezze a beszélgetéseket hitelesítetlen felhasználók számára belső csapatok telepítéseihez.
Nincs méretkorlátozás
Konvertáljon nagyméretű médiafájlokat és tömeges kötegeket az online konverziós szolgáltatások által előírt feltöltési korlátok nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ConvertX szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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