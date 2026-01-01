A ConvertX egy saját üzemeltetésű online fájlkonvertáló. Több mint ezer különböző fájlformátumot kezel, mint például dokumentumokat, képeket, hanganyagokat és videókat. Mindezt egy egyszerű webes felületen keresztül teszi. Mivel a konverzió teljes mértékben a saját szerverén történik, az érzékeny fájlok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Nincsenek feltöltési méretkorlátok, vízjelek, és harmadik fél sem számít fel konverziós díjat.

A ConvertX saját üzemeltetése különösen értékes vállalkozások és szervezetek számára. Ez főleg azokra vonatkozik, akiknek adatkezelési követelményeik vannak. Ezek megakadályozzák a saját tulajdonú dokumentumok külső felhőszolgáltatásokba való feltöltését. Az automatikus fájltisztítás konfigurálható megőrzési időszakokkal kezelhetővé teszi a tárhelyhasználatot. Az opcionális felhasználói hitelesítés szabályozza, ki használhatja a szolgáltatást. Ez a telepítés egy teljes körű konverziós szolgáltatást biztosít állandó tárolással, amely készen áll bármilyen formátumú munkafolyamat kezelésére.