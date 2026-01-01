Telepítse a Reiverr-t egykattintásos telepítéssel.
Egységes, TV-barát felület Jellyfin, TMDB, Sonarr és Radarr számára, amely felváltja az Overseerr-stílusú felfedezést.
Válasszon VPS csomagot a Reiverr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Reiverr
A Reiverr egy nyílt forráskódú front-end, amely egyesíti a médiafelfedezést, -kérést és -lejátszást egyetlen TV-barát felületbe.
A Jellyfin, TMDB, Sonarr és Radarr közötti ugrálás helyett a felhasználók böngészhetnek a felkapott címek között. Személyre szabott ajánlásokat kaphatnak, és kérhetnek hiányzó tartalmat. Streamelhetik azt is, ami már a könyvtárukban van. Mindez egyetlen alkalmazásból történik, amely távirányítókra és 10 láb UI-kra van optimalizálva.
A Reiverr saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csatlakoztatott API kulcsot, megtekintési előzményt és kérésnaplót az Ön ellenőrzése alatt tartja.
A plugin-alapú architektúra lehetővé teszi új streaming források hozzáadását a mag módosítása nélkül. Ugyanaz a backend képes működtetni mind a webes alkalmazást, mind a natív buildet a Samsung Tizen okostévéken.
A Reiverr főbb funkciói
TMDB Felfedezés
Böngésszen felkapott filmek és műsorok, személyre szabott ajánlások, szereplőgárda, értékelések és előzetesek között, a The Movie Database adatbázisa alapján.
Jellyfin lejátszás
Streamelj tartalmat, amely már a Jellyfin könyvtárában van, közvetlenül a Reiverrben, alkalmazások vagy munkamenetek váltása nélkül.
Sonarr és Radarr kérések
Küldje el a hiányzó címeket közvetlenül a Sonarrba vagy a Radarrba automatikus letöltéshez és könyvtárba importáláshoz, anélkül, hogy bármelyik UI-t megnyitná.
TV-első felület
Okostévékhez és set-top boxokhoz az alapoktól tervezett távirányító-barát navigáció, nagyméretű tipográfia és fókusz kiemelés.
Plugin építészet
Helyezzen további lejátszási vagy forrás pluginokat a csatlakoztatott plugin mappába, hogy kiterjessze a Reiverr-t az image újraépítése nélkül.
Tizen okostévé összeállítás
Párosítsa a hosztolt backendet a hivatalos Tizen builddel a Reiverr natív alkalmazásként való telepítéséhez Samsung okostévékre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Reiverr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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