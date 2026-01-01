A Reiverr egy nyílt forráskódú front-end, amely egyesíti a médiafelfedezést, -kérést és -lejátszást egyetlen TV-barát felületbe.

A Jellyfin, TMDB, Sonarr és Radarr közötti ugrálás helyett a felhasználók böngészhetnek a felkapott címek között. Személyre szabott ajánlásokat kaphatnak, és kérhetnek hiányzó tartalmat. Streamelhetik azt is, ami már a könyvtárukban van. Mindez egyetlen alkalmazásból történik, amely távirányítókra és 10 láb UI-kra van optimalizálva.

A Reiverr saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csatlakoztatott API kulcsot, megtekintési előzményt és kérésnaplót az Ön ellenőrzése alatt tartja.

A plugin-alapú architektúra lehetővé teszi új streaming források hozzáadását a mag módosítása nélkül. Ugyanaz a backend képes működtetni mind a webes alkalmazást, mind a natív buildet a Samsung Tizen okostévéken.