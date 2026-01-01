Telepítse a DbGate-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, többplatformos adatbázis-kezelő, amely támogatja a MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis és még sok más SQL és NoSQL motort.
Válasszon VPS csomagot a DbGate szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DbGate
A DbGate egy nyílt forráskódú, többplatformos adatbázis-kezelő. Egyetlen web alapú felületen keresztül kezeli a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra és Amazon Redshift adatbázisokat. A gyártóspecifikus eszközök közötti váltás helyett minden adatbázishoz egyetlen munkaterületről csatlakozhat. Többlapos SQL vagy NoSQL lekérdezéseket futtathat, soron belüli táblázatokat szerkeszthet, és összehasonlíthatja a sémákat a különböző környezetekben.
A DbGate saját VPS-en történő üzemeltetése a kapcsolati sztringeket, mentett lekérdezéseket és exportált adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Ez felhőalapú telemetria vagy felhasználónkénti licencelés nélkül történik. A böngészőfelület bármilyen eszközről elérhető. Hasznos az ad-hoc adatelemzéshez, a napi adminisztrációhoz és a kollaboratív hibakereséshez. Mindez anélkül, hogy minden fejlesztői gépre asztali klienst kellene telepíteni.
A DbGate főbb funkciói
SQL és NoSQL együtt
Csatlakozzon MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra és még sok máshoz egyetlen munkaterületről, anélkül, hogy gyártóspecifikus kliensek között kellene zsonglőrködnie.
Többlapos lekérdezésszerkesztő
Futtasson SQL vagy MongoDB lekérdezéseket több lapon keresztül, automatikus kiegészítéssel, szintaxis kiemeléssel és állandó előzményekkel, amelyek túlélik az újracsatlakozásokat és újraindításokat.
Vizuális táblázatszerkesztő
Böngésszen, szűrjön, rendezzen és szerkesszen sorokat közvetlenül, egy táblázat-szerű rácsban. Ezután véglegesítse a módosításokat egy generált SQL diff segítségével, mielőtt azok az adatbázisba kerülnének.
Séma összehasonlítás és exportálás
Két adatbázis sémáinak összehasonlítása, migrációs SQL generálása, és táblák vagy lekérdezések exportálása CSV, JSON, SQL dumpok vagy Excel formátumba közvetlenül a böngészőből.
ER diagram tervező
Vizualizálja a kapcsolatokat egy interaktív ER diagrammal, majd exportálja az elrendezést SVG vagy PNG formátumban dokumentációhoz és architektúra felülvizsgálatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DbGate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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