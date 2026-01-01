Akár 69% kedvezmény a DbGate szolgáltatásra

Telepítse a DbGate-et egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú, többplatformos adatbázis-kezelő, amely támogatja a MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis és még sok más SQL és NoSQL motort.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a DbGate-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a DbGate szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a DbGate

A DbGate egy nyílt forráskódú, többplatformos adatbázis-kezelő. Egyetlen web alapú felületen keresztül kezeli a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra és Amazon Redshift adatbázisokat. A gyártóspecifikus eszközök közötti váltás helyett minden adatbázishoz egyetlen munkaterületről csatlakozhat. Többlapos SQL vagy NoSQL lekérdezéseket futtathat, soron belüli táblázatokat szerkeszthet, és összehasonlíthatja a sémákat a különböző környezetekben.

A DbGate saját VPS-en történő üzemeltetése a kapcsolati sztringeket, mentett lekérdezéseket és exportált adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Ez felhőalapú telemetria vagy felhasználónkénti licencelés nélkül történik. A böngészőfelület bármilyen eszközről elérhető. Hasznos az ad-hoc adatelemzéshez, a napi adminisztrációhoz és a kollaboratív hibakereséshez. Mindez anélkül, hogy minden fejlesztői gépre asztali klienst kellene telepíteni.

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Erre jó a {name}

A DbGate főbb funkciói

SQL és NoSQL együtt

Csatlakozzon MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra és még sok máshoz egyetlen munkaterületről, anélkül, hogy gyártóspecifikus kliensek között kellene zsonglőrködnie.

Többlapos lekérdezésszerkesztő

Futtasson SQL vagy MongoDB lekérdezéseket több lapon keresztül, automatikus kiegészítéssel, szintaxis kiemeléssel és állandó előzményekkel, amelyek túlélik az újracsatlakozásokat és újraindításokat.

Vizuális táblázatszerkesztő

Böngésszen, szűrjön, rendezzen és szerkesszen sorokat közvetlenül, egy táblázat-szerű rácsban. Ezután véglegesítse a módosításokat egy generált SQL diff segítségével, mielőtt azok az adatbázisba kerülnének.

Séma összehasonlítás és exportálás

Két adatbázis sémáinak összehasonlítása, migrációs SQL generálása, és táblák vagy lekérdezések exportálása CSV, JSON, SQL dumpok vagy Excel formátumba közvetlenül a böngészőből.

ER diagram tervező

Vizualizálja a kapcsolatokat egy interaktív ER diagrammal, majd exportálja az elrendezést SVG vagy PNG formátumban dokumentációhoz és architektúra felülvizsgálatokhoz.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DbGate szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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