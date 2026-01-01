A DbGate egy nyílt forráskódú, többplatformos adatbázis-kezelő. Egyetlen web alapú felületen keresztül kezeli a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra és Amazon Redshift adatbázisokat. A gyártóspecifikus eszközök közötti váltás helyett minden adatbázishoz egyetlen munkaterületről csatlakozhat. Többlapos SQL vagy NoSQL lekérdezéseket futtathat, soron belüli táblázatokat szerkeszthet, és összehasonlíthatja a sémákat a különböző környezetekben.

A DbGate saját VPS-en történő üzemeltetése a kapcsolati sztringeket, mentett lekérdezéseket és exportált adatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja. Ez felhőalapú telemetria vagy felhasználónkénti licencelés nélkül történik. A böngészőfelület bármilyen eszközről elérhető. Hasznos az ad-hoc adatelemzéshez, a napi adminisztrációhoz és a kollaboratív hibakereséshez. Mindez anélkül, hogy minden fejlesztői gépre asztali klienst kellene telepíteni.