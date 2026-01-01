Telepítse a Shelfmarkot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett könyv- és hangoskönyv-kereső platform, amely több forrásból talál és tölt le címeket a könyvtárába.
Válasszon VPS csomagot a Shelfmark szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shelfmark
A Shelfmark egy saját tárhelyen futtatható webalkalmazás, amely egyszerre több forrásból (webkatalógusok, torrent indexelők, Usenet, IRC csatornák) keres könyveket és hangoskönyveket. Az eredményeket a helyi könyvtárkezelőjébe továbbítja. Többfelhasználós hozzáférést és beépített kérésrendszert kínál. Így a háztartás tagjai böngészhetnek és letöltési kéréseket küldhetnek be anélkül, hogy minden integrációhoz külön fiókra lenne szükségük.
A Shelfmark integrálható a Calibre, Calibre-Web, Grimmory és Audiobookshelf rendszerekkel, hogy a letöltött címeket közvetlenül hozzáadja a meglévő könyvtárához. Minden konfigurációt és előzményt egyetlen SQLite adatbázisban tárol a konfigurációs könyvtáron belül – külső adatbázis-szolgáltatás nélkül.
A Shelfmark főbb funkciói
Többforrású könyvkeresés
Keressen webkatalógusokban, torrent indexelőkben, Usenetben és IRC csatornákban egyszerre, és hasonlítsa össze az eredményeket egyetlen felületről.
Könyvtárkezelő integráció
Csatlakozzon a Calibre-hez, Calibre-Webhez, Grimmoryhoz vagy az Audiobookshelfhez, hogy a letöltött könyveket közvetlenül a meglévő könyvtárába irányítsa.
Többfelhasználós kérésrendszer
A háztartás tagjai böngészhetnek a keresési eredmények között és letöltési kérelmeket nyújthatnak be saját fiókjaikon keresztül, közvetlen hozzáférés nélkül a letöltőprogramokhoz.
Rugalmas hitelesítés
Válasszon a hitelesítés nélküli megoldás, a beépített felhasználói fiókok, a fordított proxy fejlécek vagy az OIDC közül, hogy megfeleljen hálózati biztonsági követelményeinek.
Önálló telepítés
Az SQLite az összes konfigurációt és előzményt a konfigurációs kötetben tárolja – nincs szükség külső adatbázis-szolgáltatásra a Shelfmark futtatásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shelfmark szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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