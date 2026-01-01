A Shelfmark egy saját tárhelyen futtatható webalkalmazás, amely egyszerre több forrásból (webkatalógusok, torrent indexelők, Usenet, IRC csatornák) keres könyveket és hangoskönyveket. Az eredményeket a helyi könyvtárkezelőjébe továbbítja. Többfelhasználós hozzáférést és beépített kérésrendszert kínál. Így a háztartás tagjai böngészhetnek és letöltési kéréseket küldhetnek be anélkül, hogy minden integrációhoz külön fiókra lenne szükségük.

A Shelfmark integrálható a Calibre, Calibre-Web, Grimmory és Audiobookshelf rendszerekkel, hogy a letöltött címeket közvetlenül hozzáadja a meglévő könyvtárához. Minden konfigurációt és előzményt egyetlen SQLite adatbázisban tárol a konfigurációs könyvtáron belül – külső adatbázis-szolgáltatás nélkül.