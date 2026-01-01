Telepítse a SerpBear-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű keresőmotor helyezéskövető a kulcsszó helyezések figyelésére a Google-ön, Bing-en és más keresőmotorokon.
Válasszon VPS csomagot a SerpBear szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SerpBear
A SerpBear egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű SEO rangsorfigyelő, amely figyeli, hogyan rangsorolnak domainjei a kiválasztott kulcsszavakra a Google, Bing, Yahoo, Yandex és DuckDuckGo keresőkben. Naponta lekéri a SERP pozíciókat, ábrázolja a rangsorolási előzményeket és feltárja a mozgásokat. Így reagálhat az algoritmusváltozásokra, tartalomfrissítésekre és a versenytársak tevékenységére. Ehhez nem kell kulcsszavankénti díjat fizetnie egy SaaS rangsorfigyelő szolgáltatásnak.
A SerpBear saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú domaint és kulcsszót biztosít. Emellett opcionális Google Search Console integrációt kínál a megjelenítésekhez és kattintásokhoz. E-mail vagy webhook értesítéseket is kaphat, amikor a rangsorolás változik. Az adatok az Ön infrastruktúrájában maradnak. Így a korábbi rangsorolási archívumok az Önéi maradnak, ahelyett, hogy eltűnnének, amikor egy SaaS előfizetés lejár.
A SerpBear főbb funkciói
Többmotoros nyomon követés
Kövesse nyomon a kulcsszópozíciókat a Google, Bing, Yahoo, Yandex és DuckDuckGo keresőkben egyetlen irányítópultról, kulcsszavankénti előzménygrafikonokkal.
Search Console integráció
Az opcionális Google Search Console kapcsolat hozzáadja a megjelenítéseket, az átkattintási arányokat és a felfedezési adatokat minden nyomon követett kulcsszóhoz.
Mobil és asztali SERP-ek
Futtasson külön nyomkövetőket mobil és asztali SERP-ekhez az eszközspecifikus rangsorolási különbségek észleléséhez, amelyek befolyásolják a valós forgalmat.
Ország- és városi célzás
Konfigurálja az egyes kulcsszavakat célországgal, nyelvvel és várossal, hogy a lokalizált keresési eredményeket tükrözzék egyetlen globális nézet helyett.
Értesítések és exportálások
E-mail és webhook értesítések aktiválódnak rangsorolási változások esetén, a CSV exportok pedig kézi másolás-beillesztés nélkül táplálják a külső irányítópultokat vagy ügyféljelentéseket.
Korlátlan kulcsszavak
Nincs kulcsszó alapú árképzés — kövesse nyomon annyi domaint és kulcsszót, amennyit a VPS erőforrásai lehetővé tesznek anélkül, hogy növelné az előfizetési szinteket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SerpBear szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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