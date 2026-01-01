A SerpBear egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű SEO rangsorfigyelő, amely figyeli, hogyan rangsorolnak domainjei a kiválasztott kulcsszavakra a Google, Bing, Yahoo, Yandex és DuckDuckGo keresőkben. Naponta lekéri a SERP pozíciókat, ábrázolja a rangsorolási előzményeket és feltárja a mozgásokat. Így reagálhat az algoritmusváltozásokra, tartalomfrissítésekre és a versenytársak tevékenységére. Ehhez nem kell kulcsszavankénti díjat fizetnie egy SaaS rangsorfigyelő szolgáltatásnak.

A SerpBear saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú domaint és kulcsszót biztosít. Emellett opcionális Google Search Console integrációt kínál a megjelenítésekhez és kattintásokhoz. E-mail vagy webhook értesítéseket is kaphat, amikor a rangsorolás változik. Az adatok az Ön infrastruktúrájában maradnak. Így a korábbi rangsorolási archívumok az Önéi maradnak, ahelyett, hogy eltűnnének, amikor egy SaaS előfizetés lejár.