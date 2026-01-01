Telepítse a Lowcoder-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú low-code platform belső alkalmazások, irányítópultok és adminisztrációs panelek építésére, fogd és vidd funkcióval és valós adatcsatlakozókkal.
Válasszon VPS csomagot a Lowcoder szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Lowcoder
A Lowcoder egy nyílt forráskódú low-code platform. Lehetővé teszi a fejlesztők és üzemeltetési csapatok számára, hogy vizuális drag-and-drop szerkesztővel belső eszközöket, admin paneleket és ügyfélportálokat hozzanak létre. Több mint 50 komponenssel, natív csatlakozókkal adatbázisokhoz és REST API-khoz, valamint teljes JavaScript támogatással az üzleti logikához. Így a csapatok hetek helyett órák alatt szállítanak működő alkalmazásokat, anélkül, hogy a frontendet a nulláról újraépítenék.
A Lowcoder saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az alkalmazáslogikát, az adatforrás-hitelesítő adatokat és a belső felhasználói adatokat az infrastruktúráján belül tartja. Nincsenek felhasználónkénti díjak, használati korlátok, és nincs harmadik fél hozzáférése azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyektől vállalkozása nap mint nap függ.
A Lowcoder főbb funkciói
Vizuális fogd és vidd weboldalkészítő
Készítsen felületeket több mint 50 előre elkészített komponensből — táblázatokból, űrlapokból, diagramokból, modális ablakokból és egyebekből. Kösse össze őket közvetlenül adatlekérdezésekkel, HTML vagy CSS írása nélkül.
Natív adatcsatlakozók
Csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API-khoz, GraphQL-hez és népszerű SaaS eszközökhöz anélkül, hogy egyedi integrációs kódot írna.
JavaScript üzleti logika
Írjon beágyazott JavaScriptet lekérdezésekbe és eseménykezelőkbe az adatátalakítások és munkafolyamatok kifejezésére, amelyeket a tiszta kód nélküli eszközök nem tudnak lefedni.
Újrafelhasználható modulok
Csomagolja a gyakran használt képernyőket modulokba, és ágyazza be őket több alkalmazásba, fenntartva a belső eszközök konzisztenciáját, ahogy a katalógus növekszik.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Alkalmazásonkénti, oldalonkénti és lekérdezésenkénti engedélyek meghatározása, így minden csapattag csak a szerepköréhez releváns eszközöket és adatokat látja.
Alkalmazás beágyazás és API
Ágyazzon be Lowcoder alkalmazásokat meglévő webhelyekbe, és vezérelje őket egy REST API-n keresztül, illesztve a low-code munkafolyamatokat a szélesebb termékfelületébe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Lowcoder szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.