A Lowcoder egy nyílt forráskódú low-code platform. Lehetővé teszi a fejlesztők és üzemeltetési csapatok számára, hogy vizuális drag-and-drop szerkesztővel belső eszközöket, admin paneleket és ügyfélportálokat hozzanak létre. Több mint 50 komponenssel, natív csatlakozókkal adatbázisokhoz és REST API-khoz, valamint teljes JavaScript támogatással az üzleti logikához. Így a csapatok hetek helyett órák alatt szállítanak működő alkalmazásokat, anélkül, hogy a frontendet a nulláról újraépítenék.

A Lowcoder saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az alkalmazáslogikát, az adatforrás-hitelesítő adatokat és a belső felhasználói adatokat az infrastruktúráján belül tartja. Nincsenek felhasználónkénti díjak, használati korlátok, és nincs harmadik fél hozzáférése azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyektől vállalkozása nap mint nap függ.