A PdfDing egy saját üzemeltetésű PDF-kezelő és -megjelenítő, amely megjegyzi az olvasási pozícióját az eszközök között. Így asztali gépen elkezdheti az olvasást, és telefonon folytathatja, anélkül, hogy elveszítené a helyét. A fájlokat munkaterületekbe és gyűjteményekbe rendezi, többszintű címkézéssel, csillagozással és archiválással. A böngészőalapú megjelenítő lehetővé teszi a dokumentumok jegyzetelését, kiemelését, szöveg hozzáadását, rajzolását és aláírását. Az összes jegyzetet a szerveroldalon tárolja és szinkronizálja minden eszközön.

A PdfDing saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a dokumentumtárát. Nem tölt fel fájlokat felhőszolgáltatásba, nem gyűjt használati elemzéseket. Teljes mértékben Ön irányítja, hogy ki férhet hozzá az Ön példányához. Az opcionális OIDC egyszeri bejelentkezés, a kétfaktoros hitelesítés és a hivatkozásonkénti hozzáférés-vezérlés praktikussá teszi személyes és kiscsoportos használatra egyaránt.