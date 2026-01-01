Telepítse a PdfDinget egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű PDF-kezelő böngésző alapú megtekintéssel, jegyzeteléssel és eszközök közötti olvasási pozíció szinkronizálással.
Válasszon VPS csomagot a PdfDing szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PdfDing
A PdfDing egy saját üzemeltetésű PDF-kezelő és -megjelenítő, amely megjegyzi az olvasási pozícióját az eszközök között. Így asztali gépen elkezdheti az olvasást, és telefonon folytathatja, anélkül, hogy elveszítené a helyét. A fájlokat munkaterületekbe és gyűjteményekbe rendezi, többszintű címkézéssel, csillagozással és archiválással. A böngészőalapú megjelenítő lehetővé teszi a dokumentumok jegyzetelését, kiemelését, szöveg hozzáadását, rajzolását és aláírását. Az összes jegyzetet a szerveroldalon tárolja és szinkronizálja minden eszközön.
A PdfDing saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a dokumentumtárát. Nem tölt fel fájlokat felhőszolgáltatásba, nem gyűjt használati elemzéseket. Teljes mértékben Ön irányítja, hogy ki férhet hozzá az Ön példányához. Az opcionális OIDC egyszeri bejelentkezés, a kétfaktoros hitelesítés és a hivatkozásonkénti hozzáférés-vezérlés praktikussá teszi személyes és kiscsoportos használatra egyaránt.
A PdfDing főbb funkciói
Eszközök közötti szinkronizálás
Az olvasási pozíció, a jegyzetek és a digitális aláírások szinkronizálódnak minden eszközön, így soha nem veszíti el a helyét, amikor asztali és mobil eszközök között vált.
Jegyzetelés és szerkesztés
Szöveg, kiemelések, rajzok és megjegyzések hozzáadása közvetlenül a böngészőben — nincs szükség harmadik féltől származó eszközre — a szerveroldalon tárolt annotációkkal.
Gyűjtemények és címkézés
Rendszerezze a PDF-eket munkaterületekbe és gyűjteményekbe többszintű címkékkel, csillagozással és archiválással egy strukturált személyes vagy csapatkönyvtár számára.
Digitális aláírások
Aláírhat dokumentumokat a böngészőben, és az aláírások szinkronizálódnak és megőrződnek az összes eszközén anélkül, hogy bármilyen asztali szoftvert telepítene.
SSO és kétfaktoros hitelesítés
Integrálja bármely OIDC szolgáltatóval az egyszeri bejelentkezéshez, és biztosítsa a fiókokat TOTP vagy WebAuthn hardverkulcsos kétfaktoros hitelesítéssel.
Megosztható linkek
Generáljon hozzáférés-vezérelt megosztási linkeket QR-kódokkal egyedi PDF-ekhez, megkönnyítve a dokumentumok megosztását anélkül, hogy teljes fiókhozzáférést adna.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PdfDing szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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