Deploy Sim Studio in one click installation.
Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.
Válasszon VPS csomagot a Sim Studio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Sim Studio
Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually — going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.
Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation — giving your team a complete AI workflow engine under your full control.
A Sim Studio főbb funkciói
Visual Workflow Builder
Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.
Multi-Model Support
Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.
Vector Knowledge Bases
Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.
Real-Time Execution
WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.
Built-In Copilot
Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sim Studio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.