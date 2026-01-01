Telepítse a Formbricks-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú platform célzott felmérések létrehozására alkalmazáson belüli, linkes, weboldali és e-mail csatornákon.
Válasszon VPS csomagot a Formbricks szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Formbricks
A Formbricks egy nyílt forráskódú élménykezelő platform, amely a Qualtrics és a SurveyMonkey önállóan hosztolható alternatívájaként épült. A termék- és marketingcsapatok felméréseket készítenek vele, amelyek pontosan ott érik el a felhasználókat, ahol vannak. Ez történhet webes alkalmazásokon belül, JavaScript SDK-n keresztül, önálló linkoldalakon, weboldalakba beágyazva vagy e-mail kampányokon keresztül. Minden válasz egy egységes irányítópultba kerül, beépített szegmentálással és szűréssel.
A Formbricks önálló hosztolása a VPS-én teljes tulajdonjogot biztosít minden felmérés válasz és közönségszegmens felett. Az adatok így nem hagyják el az infrastruktúráját. Az első felhasználó, aki a telepítés után regisztrál, lesz az adminisztrátor, anélkül, hogy alapértelmezett hitelesítő adatokat kellene terjeszteni. A PostgreSQL és a Valkey előre konfiguráltak és készen állnak az első indítástól kezdve.
A Formbricks főbb funkciói
Többcsatornás disztribúció
Érje el a válaszadókat alkalmazáson belül, JavaScript SDK-n keresztül, megosztható linkoldalakon, weboldalakba beágyazva, vagy e-mailben – mindez egyetlen irányítópultról kezelhető.
SDK célközönség-célzás
Kérdőívek megjelenítése specifikus felhasználói szegmenseknek attribútumok, egyéni események vagy korábbi, a Formbricks SDK-n keresztül nyomon követett műveletek alapján.
Logikai elágazás szerkesztő
Készítsen többlépéses felméréseket feltételes logikával, átugrási szabályokkal és változatos bemeneti típusokkal egy vizuális no-code szerkesztőn keresztül.
Automatizált válaszútválasztás
Automatikusan továbbítsa a válaszokat a Slackbe, Notionbe, Google Sheetsbe, Airtable-be, Zapierbe vagy az n8n-be, amint beérkeznek a beküldések.
Beküldési analitika
Megtekintheti a teljesítési arányokat, a válaszok összefoglalóit és az egyedi beküldéseket közvetlenül az irányítópulton, adatok exportálása nélkül.
Többnyelvű felmérések
Felmérések indítása több nyelven egyidejűleg, egyetlen felmérés-konfigurációból, a globális közönség eléréséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Formbricks szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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