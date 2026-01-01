A Formbricks egy nyílt forráskódú élménykezelő platform, amely a Qualtrics és a SurveyMonkey önállóan hosztolható alternatívájaként épült. A termék- és marketingcsapatok felméréseket készítenek vele, amelyek pontosan ott érik el a felhasználókat, ahol vannak. Ez történhet webes alkalmazásokon belül, JavaScript SDK-n keresztül, önálló linkoldalakon, weboldalakba beágyazva vagy e-mail kampányokon keresztül. Minden válasz egy egységes irányítópultba kerül, beépített szegmentálással és szűréssel.

A Formbricks önálló hosztolása a VPS-én teljes tulajdonjogot biztosít minden felmérés válasz és közönségszegmens felett. Az adatok így nem hagyják el az infrastruktúráját. Az első felhasználó, aki a telepítés után regisztrál, lesz az adminisztrátor, anélkül, hogy alapértelmezett hitelesítő adatokat kellene terjeszteni. A PostgreSQL és a Valkey előre konfiguráltak és készen állnak az első indítástól kezdve.