Az Emby egy átfogó személyes médiaszerver, amely az egész médiagyűjteményét – filmeket, tévéműsorokat, zenéket és fényképeket – egyetlen egységes platformra hozza. Automatikusan konvertálja és streameli a tartalmat bármilyen eszközre. A valós idejű átkódolás zökkenőmentes lejátszást biztosít, függetlenül az ügyfél képességeitől vagy a hálózati feltételektől.

Az Emby saját VPS-en történő üzemeltetése 24/7-es rendelkezésre állást biztosít. Vállalati szintű feltöltési sebességet is nyújt a távoli streameléshez, és dedikált átkódolási erőforrásokat több egyidejű néző számára. A médiatár és a metaadatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak, anélkül, hogy előfizetési szintek korlátoznák a lejátszást vagy a tárhelyet.