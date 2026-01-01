A SyncLounge egy saját üzemeltetésű „közös filmnézés” koordinátor a Plex Media Serverhez. Szinkronizálja a lejátszást több Plex kliens között valós időben. Ha egy néző megállítja, mindenki megállítja; ha valaki előreteker, mindenki utoléri. Minden néző a saját Plex szerveréről streamel. Így a házigazdának nem kell megosztania a könyvtárát, és nem kell aggódnia a sávszélesség miatt. A SyncLounge csupán összehangolja a lejátszási időt, és csevegőszobát biztosít a csoportnak.

A SyncLounge saját üzemeltetése egy VPS-en az Ön irányítása alatt tartja a „közös filmnézéseket”. A felhasználók a meglévő Plex fiókjukon keresztül jelentkeznek be, és csatlakoznak a saját Plex szerverükhöz. Az opcionális engedélyezőlista-támogatás barátokra, családtagokra vagy egy adott Plex szerver felhasználóira korlátozza az Ön példányát.