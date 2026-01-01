Telepítse a SyncLounge-ot egyetlen kattintással.
Plex nézőpartik — rendezzen szinkronizált film- és tévéesteket barátaival és családjával több Plex szerveren keresztül.
Válasszon VPS csomagot a SyncLounge szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SyncLounge
A SyncLounge egy saját üzemeltetésű „közös filmnézés” koordinátor a Plex Media Serverhez. Szinkronizálja a lejátszást több Plex kliens között valós időben. Ha egy néző megállítja, mindenki megállítja; ha valaki előreteker, mindenki utoléri. Minden néző a saját Plex szerveréről streamel. Így a házigazdának nem kell megosztania a könyvtárát, és nem kell aggódnia a sávszélesség miatt. A SyncLounge csupán összehangolja a lejátszási időt, és csevegőszobát biztosít a csoportnak.
A SyncLounge saját üzemeltetése egy VPS-en az Ön irányítása alatt tartja a „közös filmnézéseket”. A felhasználók a meglévő Plex fiókjukon keresztül jelentkeznek be, és csatlakoznak a saját Plex szerverükhöz. Az opcionális engedélyezőlista-támogatás barátokra, családtagokra vagy egy adott Plex szerver felhasználóira korlátozza az Ön példányát.
A SyncLounge főbb funkciói
Valós idejű lejátszás szinkronizálás
Lejátszás, szüneteltetés, keresés és hangerő műveletek szinkronizálódnak minden résztvevő között milliszekundumok alatt, így az egész terem szinkronban marad.
Beépített csoportos csevegés
Minden szoba tartalmaz egy integrált csevegő oldalsávot, így a nézők reagálhatnak és beszélgethetnek anélkül, hogy elhagynák a lejátszót.
Többszerveres támogatás
Minden néző a saját Plex szerveréről streamel, így a házigazdának nem kell megosztania a könyvtár hozzáférését, vagy lefoglalnia a feltöltési sávszélességet.
Plex egyszeri bejelentkezés
A felhasználók a meglévő Plex fiókjukkal hitelesítik magukat – nincs külön regisztráció, nincs plusz jelszó, amit meg kell jegyezni.
Opcionális hozzáférési fehérlista
Az AUTH_LIST változó korlátozza a hozzáférést meghatározott Plex felhasználónevekhez, e-mail címekhez vagy szerver gépazonosítókhoz privát telepítések esetén.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SyncLounge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.