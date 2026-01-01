A Baserow egy nyílt forráskódú, no-code platform. Segítségével a csapatok együttműködő adatbázisokat, belső eszközöket és automatizált munkafolyamatokat építhetnek. Mindezt egy ismerős táblázatkezelő felületen keresztül, SQL, infrastruktúra beállítás és rekordonkénti árképzés nélkül. Táblázatok, gazdag mezőtípusok, nézetek, űrlapok és egy REST API teszik praktikus Airtable alternatívává termék-, operációs, marketing- és mérnöki csapatok számára.

A Baserow saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az ügyfélrekordokat, projektkövetőket, CRM adatokat és űrlapválaszokat az Ön infrastruktúráján belül tartja. Így azok nem egy SaaS szolgáltató adatbázisában tárolódnak. Ön szabályozza a tárhelykorlátokat, az adatmegőrzést, az integrációkat és a hozzáférést. Ezzel elkerülheti a felhasználónkénti díjakat, melyek a csapat méretével és a használattal együtt növekednének.