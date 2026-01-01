Telepítse a Baserow-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, kód nélküli adatbázis és Airtable alternatíva közös táblázatok, munkafolyamatok és belső eszközök építéséhez.
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Erre jó a Baserow
A Baserow egy nyílt forráskódú, no-code platform. Segítségével a csapatok együttműködő adatbázisokat, belső eszközöket és automatizált munkafolyamatokat építhetnek. Mindezt egy ismerős táblázatkezelő felületen keresztül, SQL, infrastruktúra beállítás és rekordonkénti árképzés nélkül. Táblázatok, gazdag mezőtípusok, nézetek, űrlapok és egy REST API teszik praktikus Airtable alternatívává termék-, operációs, marketing- és mérnöki csapatok számára.
A Baserow saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az ügyfélrekordokat, projektkövetőket, CRM adatokat és űrlapválaszokat az Ön infrastruktúráján belül tartja. Így azok nem egy SaaS szolgáltató adatbázisában tárolódnak. Ön szabályozza a tárhelykorlátokat, az adatmegőrzést, az integrációkat és a hozzáférést. Ezzel elkerülheti a felhasználónkénti díjakat, melyek a csapat méretével és a használattal együtt növekednének.
A Baserow főbb funkciói
Táblázatkezelő felhasználói felület
Adatok szerkesztése egy ismerős rácsfelületen keresztül, rendezéssel, szűréssel, csoportosítással és soron belüli cellaszerkesztéssel, amely olyan, mint az Excel vagy a Google Táblázatok.
Gazdag mezőtípusok
Kombinálja a szöveget, számokat, dátumokat, egy- és többválasztós mezőket, képleteket, fájlmellékleteket, táblázatok közötti hivatkozásokat és keresőmezőket egyetlen sémában.
Több nézet
Képzelje el ugyanazt a táblázatot rácsként, kanban táblaként, naptárként, galériaként vagy űrlapként, hogy támogassa a különböző csapatmunkafolyamatokat az adatok duplikálása nélkül.
Űrlapok és megosztás
Tegyen közzé nyilvános űrlapokat, amelyek közvetlenül az Ön táblázataiba írnak, és osszon meg csak olvasható vagy szerkeszthető nézeteket a munkaterületén kívüli munkatársakkal.
REST API és webhooks
Minden tábla egy típusos REST API-t és webhook triggereket tesz elérhetővé, lehetővé téve a Baserow integrálását egyedi alkalmazásokkal, automatizálásokkal és BI eszközökkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Baserow szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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