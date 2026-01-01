A FileFlows egy intelligens fájlfeldolgozó rendszer, amely automatikusan kezeli és optimalizálja a média könyvtárát testreszabható vizuális munkafolyamatokon keresztül. Figyeli az új fájlokat tartalmazó könyvtárakat, intelligens átkódolási szabályokat alkalmaz, és akár 90%-kal is csökkentheti a tárhelyigényt – mindezt kézi beavatkozás nélkül. Az Intel QuickSync, NVIDIA és AMD hardveres gyorsítás támogatása gyorsan tartja a feldolgozást még nagy könyvtárak esetén is.

A FileFlows saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált CPU erőforrásokat biztosít a média munkafolyamatoknak éjjel-nappal. Emellett teljesen privátan tartja a könyvtár feldolgozását, és elkerüli a felhőalapú átkódolási szolgáltatások fájlonkénti költségeit és sávszélesség-korlátait.