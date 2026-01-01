Telepítse a FileFlows-t egyetlen kattintással.
Automatizált médiafájl-feldolgozó, amely intelligensen átkódolja és optimalizálja a könyvtárát, akár 90%-kal csökkentve a fájlméreteket.
Válasszon VPS csomagot a FileFlows szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FileFlows
A FileFlows egy intelligens fájlfeldolgozó rendszer, amely automatikusan kezeli és optimalizálja a média könyvtárát testreszabható vizuális munkafolyamatokon keresztül. Figyeli az új fájlokat tartalmazó könyvtárakat, intelligens átkódolási szabályokat alkalmaz, és akár 90%-kal is csökkentheti a tárhelyigényt – mindezt kézi beavatkozás nélkül. Az Intel QuickSync, NVIDIA és AMD hardveres gyorsítás támogatása gyorsan tartja a feldolgozást még nagy könyvtárak esetén is.
A FileFlows saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált CPU erőforrásokat biztosít a média munkafolyamatoknak éjjel-nappal. Emellett teljesen privátan tartja a könyvtár feldolgozását, és elkerüli a felhőalapú átkódolási szolgáltatások fájlonkénti költségeit és sávszélesség-korlátait.
A FileFlows főbb funkciói
Vizuális folyamattervező
Építsen egyedi feldolgozási folyamatokat egy fogd és vidd folyamatszerkesztővel – komplex többlépéses munkafolyamatokat hozhat létre szkriptelés nélkül.
Akár 90% méretcsökkentés
Az intelligens átkódolás H.265/HEVC, AV1 és más modern kodekekre drámaian csökkenti a fájlméreteket, miközben megőrzi a vizuális minőséget.
Hardver gyorsítás
Támogatja az Intel QuickSync, NVIDIA NVENC és AMD kódolókat az átkódolás CPU-ról való tehermentesítésére és a fájlok jelentősen gyorsabb feldolgozására.
Automatikus fájlfigyelés
Figyeli a könyvtárakat az új fájlok után, és automatikusan elindítja a feldolgozást, így a könyvtára manuális beavatkozás nélkül optimalizált marad.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a FileFlows-t beépülő modulokkal a hangnormalizáláshoz, feliratkezeléshez, fájlátnevezéshez és integrációhoz olyan médiakiszolgálókkal, mint például a Plex és a Jellyfin.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FileFlows szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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