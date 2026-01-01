Akár 69% kedvezmény a FileFlows szolgáltatásra

Telepítse a FileFlows-t egyetlen kattintással.

Automatizált médiafájl-feldolgozó, amely intelligensen átkódolja és optimalizálja a könyvtárát, akár 90%-kal csökkentve a fájlméreteket.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a FileFlows-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a FileFlows szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a FileFlows

A FileFlows egy intelligens fájlfeldolgozó rendszer, amely automatikusan kezeli és optimalizálja a média könyvtárát testreszabható vizuális munkafolyamatokon keresztül. Figyeli az új fájlokat tartalmazó könyvtárakat, intelligens átkódolási szabályokat alkalmaz, és akár 90%-kal is csökkentheti a tárhelyigényt – mindezt kézi beavatkozás nélkül. Az Intel QuickSync, NVIDIA és AMD hardveres gyorsítás támogatása gyorsan tartja a feldolgozást még nagy könyvtárak esetén is.

A FileFlows saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált CPU erőforrásokat biztosít a média munkafolyamatoknak éjjel-nappal. Emellett teljesen privátan tartja a könyvtár feldolgozását, és elkerüli a felhőalapú átkódolási szolgáltatások fájlonkénti költségeit és sávszélesség-korlátait.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A FileFlows főbb funkciói

Vizuális folyamattervező

Építsen egyedi feldolgozási folyamatokat egy fogd és vidd folyamatszerkesztővel – komplex többlépéses munkafolyamatokat hozhat létre szkriptelés nélkül.

Akár 90% méretcsökkentés

Az intelligens átkódolás H.265/HEVC, AV1 és más modern kodekekre drámaian csökkenti a fájlméreteket, miközben megőrzi a vizuális minőséget.

Hardver gyorsítás

Támogatja az Intel QuickSync, NVIDIA NVENC és AMD kódolókat az átkódolás CPU-ról való tehermentesítésére és a fájlok jelentősen gyorsabb feldolgozására.

Automatikus fájlfigyelés

Figyeli a könyvtárakat az új fájlok után, és automatikusan elindítja a feldolgozást, így a könyvtára manuális beavatkozás nélkül optimalizált marad.

Plugin ökoszisztéma

Bővítse a FileFlows-t beépülő modulokkal a hangnormalizáláshoz, feliratkezeléshez, fájlátnevezéshez és integrációhoz olyan médiakiszolgálókkal, mint például a Plex és a Jellyfin.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FileFlows szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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