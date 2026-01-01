A Cypht egy moduláris, nyílt forráskódú webmail kliens, amelyet az egyszerűség és a sebesség jegyében terveztek. A nehézkes webmail megoldásoktól eltérően a Cypht több IMAP és POP3 e-mail fiókot, valamint RSS/Atom hírfolyamot egyesít egyetlen, egységes beérkező üzenetek nézetbe. Ezáltal teljes képet kaphat kommunikációjáról anélkül, hogy szolgáltatások között kellene váltania.

PHP-re épülve, Alpine Linux alapon, a Cypht hatékonyan fut szerény hardveren. A felhasználói konfigurációt adatbázisban tárolja a megbízható többfelhasználós telepítések érdekében. Modul alapú architektúrája révén csak a szükséges funkciókat tölti be. Így az interfész tiszta marad, és a lábnyoma is kicsi.