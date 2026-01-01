Telepítse a Cypht-et egyetlen kattintással.
Könnyed, nyílt forráskódú webmail kliens, amely több e-mail fiókot és hírfolyamot egyesít egyetlen gyors felületen.
Válasszon VPS csomagot a Cypht szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cypht
A Cypht egy moduláris, nyílt forráskódú webmail kliens, amelyet az egyszerűség és a sebesség jegyében terveztek. A nehézkes webmail megoldásoktól eltérően a Cypht több IMAP és POP3 e-mail fiókot, valamint RSS/Atom hírfolyamot egyesít egyetlen, egységes beérkező üzenetek nézetbe. Ezáltal teljes képet kaphat kommunikációjáról anélkül, hogy szolgáltatások között kellene váltania.
PHP-re épülve, Alpine Linux alapon, a Cypht hatékonyan fut szerény hardveren. A felhasználói konfigurációt adatbázisban tárolja a megbízható többfelhasználós telepítések érdekében. Modul alapú architektúrája révén csak a szükséges funkciókat tölti be. Így az interfész tiszta marad, és a lábnyoma is kicsi.
A Cypht főbb funkciói
Több fiók összesítése
Összekapcsolhat több IMAP és POP3 e-mail fiókot egy egységesített postaláda nézetbe a gyorsabb e-mail kezeléshez.
Hírfolyam integráció
Kombinálja az e-mail és RSS/Atom hírfolyamokat egyetlen felületen, csökkentve az alkalmazások számát, amelyekre szüksége van a tájékozottsághoz.
Moduláris építészet
Csak a szükséges modulokat engedélyezze — névjegyek, naptárak, IMAP mappák, szűrők és egyebek — így a felhasználói felület letisztult marad.
Adatbázis-alapú munkamenetek
Tárolja a felhasználói konfigurációkat és munkameneteket MariaDB-ben a megbízható, skálázható többfelhasználós telepítésekhez.
Kis lábnyom
Alpine Linuxon fut, Nginx és PHP egyetlen ~290 MB-os képfájlba csomagolva, minimális VPS erőforrásokat igényelve.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cypht szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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