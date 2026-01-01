Akár 69% kedvezmény a Cypht szolgáltatásra

Telepítse a Cypht-et egyetlen kattintással.

Könnyed, nyílt forráskódú webmail kliens, amely több e-mail fiókot és hírfolyamot egyesít egyetlen gyors felületen.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Cypht-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Cypht szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Cypht

A Cypht egy moduláris, nyílt forráskódú webmail kliens, amelyet az egyszerűség és a sebesség jegyében terveztek. A nehézkes webmail megoldásoktól eltérően a Cypht több IMAP és POP3 e-mail fiókot, valamint RSS/Atom hírfolyamot egyesít egyetlen, egységes beérkező üzenetek nézetbe. Ezáltal teljes képet kaphat kommunikációjáról anélkül, hogy szolgáltatások között kellene váltania.

PHP-re épülve, Alpine Linux alapon, a Cypht hatékonyan fut szerény hardveren. A felhasználói konfigurációt adatbázisban tárolja a megbízható többfelhasználós telepítések érdekében. Modul alapú architektúrája révén csak a szükséges funkciókat tölti be. Így az interfész tiszta marad, és a lábnyoma is kicsi.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Cypht főbb funkciói

Több fiók összesítése

Összekapcsolhat több IMAP és POP3 e-mail fiókot egy egységesített postaláda nézetbe a gyorsabb e-mail kezeléshez.

Hírfolyam integráció

Kombinálja az e-mail és RSS/Atom hírfolyamokat egyetlen felületen, csökkentve az alkalmazások számát, amelyekre szüksége van a tájékozottsághoz.

Moduláris építészet

Csak a szükséges modulokat engedélyezze — névjegyek, naptárak, IMAP mappák, szűrők és egyebek — így a felhasználói felület letisztult marad.

Adatbázis-alapú munkamenetek

Tárolja a felhasználói konfigurációkat és munkameneteket MariaDB-ben a megbízható, skálázható többfelhasználós telepítésekhez.

Kis lábnyom

Alpine Linuxon fut, Nginx és PHP egyetlen ~290 MB-os képfájlba csomagolva, minimális VPS erőforrásokat igényelve.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cypht szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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