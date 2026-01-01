Telepítse a Donetick-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, együttműködő feladatkezelő a háztartási feladatok és a visszatérő felelősségek rendszerezésére több felhasználó között.
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Erre jó a Donetick
A Donetick egy saját üzemeltetésű feladatkezelő alkalmazás, amelyet kifejezetten közös életterek és kis csoportok számára fejlesztettek ki. Túlmutat az egyszerű teendőlistákon, intelligens feladatkiosztási stratégiákat kínálva. Ezek közé tartozik a véletlenszerű rotáció és a befejezési előzmények alapján történő munkaterhelés-kiegyenlítés. Így az ismétlődő feladatok méltányosan oszlanak el a tagok között, kézi koordináció nélkül.
A rugalmas ütemezés támogatja a napi, heti, havi és egyedi ismétlődési mintákat, miközben a Telegram és Pushover integrációk időben küldenek emlékeztetőket. Az NFC címke támogatás lehetővé teszi a tagok számára, hogy azonnal elvégezzék a feladatokat egy címke megérintésével a megfelelő helyen. Az SSO és OIDC kompatibilitás azt jelenti, hogy a Donetick illeszkedik a meglévő identitáskezelő rendszerekbe. A könnyűsúlyú SQLite háttérrendszer pedig egyszerűvé teszi a telepítést. A saját üzemeltetés teljes adatvédelmet biztosít, előfizetési díjak nélkül.
A Donetick főbb funkciói
Intelligens feladatkiosztás
Igazságosan osztja el a házimunkát véletlenszerű kiosztással vagy munkaterhelés-kiegyenlítéssel, az egyes tagok teljesítési előzményei alapján.
Rugalmas ismétlődés
Támogatja a napi, heti, havi és egyéni ütemezéseket, így minden rutin – a napi mosogatástól a havi nagytakarításig – sínre kerül.
Push értesítések
Integrálódik a Telegrammal és a Pushoverrel, hogy emlékeztetőket és lejárt határidejű értesítéseket küldjön közvetlenül a tagok eszközeire.
NFC tag támogatás
Helyezzen NFC címkéket az otthonában megfelelő helyekre, így a tagok azonnal befejezettként jelölhetik meg a feladatokat egy telefonérintéssel.
SSO és OIDC bejelentkezés
Csatlakozik a meglévő identitásszolgáltatókhoz Single Sign-On és OpenID Connect segítségével a zökkenőmentes felhasználókezelés érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Donetick szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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