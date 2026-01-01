A Donetick egy saját üzemeltetésű feladatkezelő alkalmazás, amelyet kifejezetten közös életterek és kis csoportok számára fejlesztettek ki. Túlmutat az egyszerű teendőlistákon, intelligens feladatkiosztási stratégiákat kínálva. Ezek közé tartozik a véletlenszerű rotáció és a befejezési előzmények alapján történő munkaterhelés-kiegyenlítés. Így az ismétlődő feladatok méltányosan oszlanak el a tagok között, kézi koordináció nélkül.

A rugalmas ütemezés támogatja a napi, heti, havi és egyedi ismétlődési mintákat, miközben a Telegram és Pushover integrációk időben küldenek emlékeztetőket. Az NFC címke támogatás lehetővé teszi a tagok számára, hogy azonnal elvégezzék a feladatokat egy címke megérintésével a megfelelő helyen. Az SSO és OIDC kompatibilitás azt jelenti, hogy a Donetick illeszkedik a meglévő identitáskezelő rendszerekbe. A könnyűsúlyú SQLite háttérrendszer pedig egyszerűvé teszi a telepítést. A saját üzemeltetés teljes adatvédelmet biztosít, előfizetési díjak nélkül.