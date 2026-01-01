A Bytebase egy nyílt forráskódú adatbázis DevOps platform, amely szoftverfejlesztési fegyelmet visz az adatbázis-változáskezelésbe. Míg a legtöbb csapat ad-hoc SQL szkriptekre vagy informális DBA jóváhagyásokra támaszkodik, a Bytebase strukturált felülvizsgálati munkafolyamatokat és többkörnyezetes bevezetési pipeline-okat kínál. Emellett több mint 200 beépített SQL felülvizsgálati szabályt tartalmaz, amelyek tükrözik az alkalmazáskód szállításának módját.

Egyetlen webes felületről több mint 20 adatbázisrendszert támogat – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake és még sok mást. Az önálló üzemeltetés biztosítja, hogy az adatbázis hitelesítő adatai és a változási előzmények teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradjanak. Így semmilyen harmadik fél szolgáltatás nem fér hozzá az Ön sémáihoz vagy adataihoz.