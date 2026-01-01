Telepítse a Bytebase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú adatbázis DevOps platform a sémaváltozások biztonságos áttekintésére, jóváhagyására és telepítésére a környezetek között.
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Erre jó a Bytebase
A Bytebase egy nyílt forráskódú adatbázis DevOps platform, amely szoftverfejlesztési fegyelmet visz az adatbázis-változáskezelésbe. Míg a legtöbb csapat ad-hoc SQL szkriptekre vagy informális DBA jóváhagyásokra támaszkodik, a Bytebase strukturált felülvizsgálati munkafolyamatokat és többkörnyezetes bevezetési pipeline-okat kínál. Emellett több mint 200 beépített SQL felülvizsgálati szabályt tartalmaz, amelyek tükrözik az alkalmazáskód szállításának módját.
Egyetlen webes felületről több mint 20 adatbázisrendszert támogat – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake és még sok mást. Az önálló üzemeltetés biztosítja, hogy az adatbázis hitelesítő adatai és a változási előzmények teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradjanak. Így semmilyen harmadik fél szolgáltatás nem fér hozzá az Ön sémáihoz vagy adataihoz.
A Bytebase főbb funkciói
Adatbázis-változtatási munkafolyamatok
Minden séma migrációt konfigurálható felülvizsgálati és jóváhagyási lépéseken keresztül vezessen át, mielőtt az bármely adatbázis környezetbe kerülne.
Beépített SQL felülvizsgálat
Több mint 200 szabály automatikusan észlel anti-mintákat, hiányzó indexeket és destruktív műveleteket, mielőtt jóváhagynak egy változást.
GitOps integráció
Kapcsolja össze a Bytebase-t a Git tárolójával, így az adatbázis-migrációk ugyanazt a pull-request folyamatot követik, mint az alkalmazáskód.
Többkörnyezetes bevezetések
Határozzon meg rendezett pipeline-okat a fejlesztési, tesztelési és éles környezetekben, szükséges jóváhagyási kapukkal minden egyes szakaszban.
Audit és megfelelőség
A rendszer minden migrációt és jóváhagyást rögzít egy manipulációbiztos naplóban, időbélyegekkel és felhasználói hozzárendeléssel, ezzel támogatva a SOC 2 és hasonló keretrendszereket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bytebase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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