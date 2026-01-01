Telepítse a MetaMCP-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Egységes MCP aggregátor és átjáró, amely lehetővé teszi az összes MCP szerver kezelését, összeállítását és közzétételét egyetlen végponton keresztül.
Válasszon VPS csomagot a MetaMCP szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a MetaMCP
A MetaMCP egy nyílt forráskódú MCP (Model Context Protocol) proxy, amely több MCP szervert egyetlen, egységes végpontba aggregál. Lehetővé teszi a szerverek névterekbe csoportosítását, middleware alkalmazását a sebességkorlátozáshoz és megfigyelhetőséghez. Végpontokat tehet közzé hitelesítéssel, anélkül, hogy módosítaná meglévő MCP klienseit.
A MetaMCP saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít az AI eszközinfrastruktúrája felett. Csatlakoztasson bármilyen MCP klienst (Cursor, Claude Desktop vagy egyedi ügynökök) egyetlen menedzselt átjáróhoz. Tartsa a titkokat szerveroldalon. Skálázza eszközök ökoszisztémáját anélkül, hogy minden klienst újra kellene konfigurálnia a szerverek változásakor.
A MetaMCP főbb funkciói
MCP szerver aggregáció
Kombináljon tetszőleges számú STDIO vagy HTTP MCP szervert egyetlen egységes végponttá, amelyhez az ügyfelei csatlakozhatnak.
Névtér munkaterületek
Csoportosítsa az MCP szervereket elkülönített névterekbe és egy kattintással váltson teljes eszközkészleteket egy végponthoz.
API kulcs hitelesítés
Védje a végpontokat Bearer token hitelesítéssel, így csak az engedélyezett kliensek és ügynökök férhetnek hozzá az eszközeihez.
Beépített MCP Inspector
Ellenőrizze és hibakeresse a MetaMCP végpontjait házon belül, mentett szerverkonfigurációkkal, hogy ellenőrizze, minden megfelelően működik-e.
Middleware Támogatás
Alkalmazzon beépülő köztes szoftvert a sebességkorlátozáshoz, megfigyelhetőséghez és biztonsághoz az összes összesített MCP forgalom egészére.
SSO és OAuth
Az OpenID Connect szolgáltatók támogatása lehetővé teszi a vállalati egységes bejelentkezést, valamint a helyi Better Auth munkamenet-kezelést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MetaMCP szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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