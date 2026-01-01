A MetaMCP egy nyílt forráskódú MCP (Model Context Protocol) proxy, amely több MCP szervert egyetlen, egységes végpontba aggregál. Lehetővé teszi a szerverek névterekbe csoportosítását, middleware alkalmazását a sebességkorlátozáshoz és megfigyelhetőséghez. Végpontokat tehet közzé hitelesítéssel, anélkül, hogy módosítaná meglévő MCP klienseit.

A MetaMCP saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít az AI eszközinfrastruktúrája felett. Csatlakoztasson bármilyen MCP klienst (Cursor, Claude Desktop vagy egyedi ügynökök) egyetlen menedzselt átjáróhoz. Tartsa a titkokat szerveroldalon. Skálázza eszközök ökoszisztémáját anélkül, hogy minden klienst újra kellene konfigurálnia a szerverek változásakor.