A MiroFish egy AI előrejelző motor, amely az OASIS többügynökös szimulációs keretrendszerén alapul. Párhuzamos digitális világokat épít, amelyeket több ezer AI ügynök népesít be. Mindegyik független személyiséggel, Zep Cloud által működtetett hosszú távú memóriával és viselkedési logikával rendelkezik. A felhasználók valós eseményeket illeszthetnek be kiinduló adatként. Megfigyelhetik, hogyan reagálnak a szimulált populációk, így eredmény-előrejelzéseket készíthetnek a közösségi média trendekre, piaci mozgásokra és szakpolitikai hatásokra.

A MiroFish saját üzemeltetése dedikált számítási kapacitást biztosít az erőforrás-igényes szimulációkhoz. Emellett az érzékeny üzleti intelligenciát, pénzügyi jeleket és a kiadás előtti elemzéseket teljes egészében a saját infrastruktúráján belül tartja. Teljes ellenőrzést gyakorolhat az LLM szolgáltató kiválasztása és a költségoptimalizálás felett.