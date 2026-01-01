Telepítse a MiroFish-t egyetlen kattintással.
AI előrejelző rendszer, amely többügynökös raj szimulációt alkalmaz a valós társadalmi és piaci eredmények előrejelzésére.
Válasszon VPS csomagot a MiroFish szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MiroFish
A MiroFish egy AI előrejelző motor, amely az OASIS többügynökös szimulációs keretrendszerén alapul. Párhuzamos digitális világokat épít, amelyeket több ezer AI ügynök népesít be. Mindegyik független személyiséggel, Zep Cloud által működtetett hosszú távú memóriával és viselkedési logikával rendelkezik. A felhasználók valós eseményeket illeszthetnek be kiinduló adatként. Megfigyelhetik, hogyan reagálnak a szimulált populációk, így eredmény-előrejelzéseket készíthetnek a közösségi média trendekre, piaci mozgásokra és szakpolitikai hatásokra.
A MiroFish saját üzemeltetése dedikált számítási kapacitást biztosít az erőforrás-igényes szimulációkhoz. Emellett az érzékeny üzleti intelligenciát, pénzügyi jeleket és a kiadás előtti elemzéseket teljes egészében a saját infrastruktúráján belül tartja. Teljes ellenőrzést gyakorolhat az LLM szolgáltató kiválasztása és a költségoptimalizálás felett.
A MiroFish főbb funkciói
Többügynökös szimuláció
Több ezer AI ügynök egyedi személyiségekkel és tartós memóriával kölcsönhatásba lép párhuzamos digitális világokban, előidézve a felmerülő társadalmi dinamikákat.
Közösségi platform modellezés
Szimulálja a Twitter-szerű és Reddit-szerű környezeteket bejegyzésekkel, hozzászólásokkal, követéssel és újraposztolással, hogy tükrözze a valós platform viselkedést.
Isten-nézet vezérlők
Változókat és rendkívüli híreket injektáljon madártávlatból, hogy megfigyelje, hogyan reagál a szimulált populáció valós időben.
Automatizált jelentések
Az AI által generált elemzési jelentések összefoglalják a szimulációs eredményeket és előrejelzéseket, csökkentve a komplex ügynökinterakciók kézi értelmezését.
Rugalmas LLM háttérrendszer
Működik az OpenAI-jal vagy bármely OpenAI API-kompatibilis szolgáltatóval, lehetővé téve a modellek cseréjét a szimuláció minőségének és költségének egyensúlyozására.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MiroFish szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.