Telepítse a Posterrt egykattintásos telepítéssel.
Digitális, éppen játszott poszter kijelző, amely bármely böngészőt moziszerű kijelzővé alakít Plex könyvtárakhoz.
Válasszon VPS csomagot a Posterr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Posterr
A Posterr egy nyílt forráskódú Node.js alkalmazás, amely a mozik előcsarnokaiban található digitális plakátfalakat utánozza. Lekérdezi a Plex Media Server élő állapotát. Megjeleníti az éppen játszott címet, a kiválasztott könyvtárakból származó igény szerinti válogatásokat, valamint a Sonarr, Radarr és Readarr rendszerekből származó, hamarosan megjelenő kiadásokat.
A Posterr VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a kijelző mindig elérhető legyen bármilyen böngészőből, telefonról, táblagépről, Fire Stickről vagy falra szerelt képernyőről. Ehhez nem kell egy otthoni számítógépnek bekapcsolva lennie. Hálózaton keresztül csatlakozik a Plexhez és az arr stackhez. Így működik, függetlenül attól, hogy a médiaszolgáltatásai ugyanazon a VPS-en vagy egy távoli otthoni szerveren futnak.
A Posterr főbb funkciói
Lejátszás kijelző
Megjeleníti az élő film-, TV- és zenei posztereket futásidővel, stúdióval, tartalombesorolással és egy átkódolás-tudatos folyamatjelző sávval.
Hamarosan érkező diákok
Lekéri a közelgő filmeket a Radarr-ból, az epizódokat és évadpremierket a Sonarr-ból, valamint az új könyveket a Readarr-ból.
Igény szerinti könyvtári válogatás
Véletlenszerű címeket váltogat a kiválasztott Plex könyvtárakból, így a képernyő érdekes marad akkor is, ha éppen semmi sem streamel.
Többképernyősre kész
Automatikusan méreteződik 320 képponttól 4K-ig, támogatja az álló vagy fekvő tájolást és tartalmaz egy alvásidőzítőt CEC monitorvezérléssel.
Egyéni diák és témák
Adjon hozzá saját képeket, háttérképeket és témákat, vagy ágyazzon be külső weboldalakat további forgó diákként.
Kvíz és Awtrix
Futtasson beépített filmkvízt a diák között, és tükrözze az éppen lejátszott adatokat Awtrix LED mátrix kijelzőkre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Posterr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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