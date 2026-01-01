A Posterr egy nyílt forráskódú Node.js alkalmazás, amely a mozik előcsarnokaiban található digitális plakátfalakat utánozza. Lekérdezi a Plex Media Server élő állapotát. Megjeleníti az éppen játszott címet, a kiválasztott könyvtárakból származó igény szerinti válogatásokat, valamint a Sonarr, Radarr és Readarr rendszerekből származó, hamarosan megjelenő kiadásokat.

A Posterr VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a kijelző mindig elérhető legyen bármilyen böngészőből, telefonról, táblagépről, Fire Stickről vagy falra szerelt képernyőről. Ehhez nem kell egy otthoni számítógépnek bekapcsolva lennie. Hálózaton keresztül csatlakozik a Plexhez és az arr stackhez. Így működik, függetlenül attól, hogy a médiaszolgáltatásai ugyanazon a VPS-en vagy egy távoli otthoni szerveren futnak.