Telepítse a SENAITE LIMS-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú laboratóriumi információs rendszer, amely lefedi a teljes analitikai munkafolyamatot a mintavételtől a jelentés közzétételéig.
Válasszon VPS csomagot a SENAITE LIMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SENAITE LIMS
A SENAITE egy ingyenes és nyílt forráskódú Laboratóriumi Információkezelő Rendszer. A Plone alkalmazásszerverre épül, és világszerte használják diagnosztikai laborok, biobankok, kutatóközpontok és közegészségügyi programok. Kezeli a teljes analitikai életciklust, beleértve a mintaregisztrációt, munkalap-tervezést, eredménybevitelt, ellenőrzést, publikálást és tanúsítványgenerálást.
A SENAITE VPS-en történő saját üzemeltetése közvetlen szervezeti ellenőrzés alatt tartja az érzékeny laboratóriumi adatokat, műszerintegrációkat és betegnyilvántartásokat. Nincsenek felhasználónkénti licencdíjak és nincs gyártói függőség. Teljes forráskód-hozzáférés biztosított az auditáláshoz, testreszabáshoz és a szabályozási megfelelőségi munkákhoz, mint például az ISO/IEC 17025 akkreditáció.
A SENAITE LIMS főbb funkciói
Analitikus munkafolyamat
Kezelje a mintákat, munkalapokat, elemzéseket, ellenőrzést és publikálást egy konfigurálható állapotgépen keresztül, amelyet laboratóriumi műveletekhez terveztek.
Műszerintegráció
Közvetlenül importálhatja az eredményeket a laboratóriumi műszerekből a beépített interfészeken keresztül, kiküszöbölve ezzel a kézi átírási hibákat.
Audit nyomon követhetőség
Az elektronikus nyilvántartás minden módosítása egy megváltoztathatatlan pillanatfelvételt hoz létre, a felhasználó, az IP-cím és az időbélyegző automatikus rögzítésével.
ISO 17025-nek megfelelő
Folyamatvezérlők, szerepkör alapú engedélyek és elektronikus aláírások támogatják az ISO/IEC 17025 akkreditációra törekvő laboratóriumokat.
REST JSON API
Csatlakoztasson külső műszerfalakat, BI eszközöket és betegportálokat a SENAITE-hez a beépített REST JSON API-ján keresztül.
Bővíthető kiegészítők
Bővítse a funkcionalitást hivatalos kiegészítőkkel tároláshoz, betegkezeléshez, beutaló laborokhoz és impressziós jelentésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SENAITE LIMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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