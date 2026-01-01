A SENAITE egy ingyenes és nyílt forráskódú Laboratóriumi Információkezelő Rendszer. A Plone alkalmazásszerverre épül, és világszerte használják diagnosztikai laborok, biobankok, kutatóközpontok és közegészségügyi programok. Kezeli a teljes analitikai életciklust, beleértve a mintaregisztrációt, munkalap-tervezést, eredménybevitelt, ellenőrzést, publikálást és tanúsítványgenerálást.

A SENAITE VPS-en történő saját üzemeltetése közvetlen szervezeti ellenőrzés alatt tartja az érzékeny laboratóriumi adatokat, műszerintegrációkat és betegnyilvántartásokat. Nincsenek felhasználónkénti licencdíjak és nincs gyártói függőség. Teljes forráskód-hozzáférés biztosított az auditáláshoz, testreszabáshoz és a szabályozási megfelelőségi munkákhoz, mint például az ISO/IEC 17025 akkreditáció.