Telepítse a MicroRealEstate-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú bérleménykezelés bérbeadók számára: bérleti szerződések, bérleti díjak, bérlők és dokumentumtárolás egy saját üzemeltetésű platformon.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MicroRealEstate
A MicroRealEstate egy nyílt forráskódú ingatlankezelő alkalmazás, amelyet kifejezetten független bérbeadók és kis ingatlanügynökségek számára fejlesztettek ki. Egyesíti a bérlői nyilvántartásokat, a bérleti szerződéseket, a bérleti díjak nyomon követését és a dokumentumgenerálást egyetlen saját üzemeltetésű munkaterületen. Ezzel megszűnnek a kereskedelmi ingatlankezelő SaaS-megoldásokra jellemző egységenkénti díjak és adatmegosztási kompromisszumok.
A MicroRealEstate saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja az érzékeny bérlői információkat, a bérleti megállapodásokat és a fizetési előzményeket. A mikro szolgáltatás alapú architektúra tisztán elkülöníti a bérbeadói portált, a bérlői portált, a dokumentumgenerátort és az e-mail szolgáltatást. Ezáltal egyszerűvé válik a bérlemények kezelése bármilyen méretben, ismétlődő szoftverköltségek nélkül.
A MicroRealEstate főbb funkciói
Bérletkezelés
Generáljon bérleti szerződéseket testreszabható sablonokból, és tároljon minden szerződést, módosítást és dokumentumot, amely az egyes bérleti jogviszonyokhoz kapcsolódik, egy helyen.
Bérletifizetés-követés
Rögzítse a bejövő kifizetéseket és figyelje a lejárt egyenlegeket minden egységben, automatizált értesítés- és nyugtagenerálással a bérlők számára.
Bérlői portál
A dedikált bérlői felületen a bérlők áttekinthetik bérleti szerződésüket, megtekinthetik fizetési előzményeiket és letölthetik a nyugtákat anélkül, hogy felvennék a kapcsolatot a bérbeadóval.
Egyéni dokumentumok
Értesítéseket, leveleket és közleményeket készíthet újrafelhasználható sablonokból, így a bérlőkkel való kommunikáció egységes és professzionális marad.
Csapatmunka
Hívjon meg együttműködőket az ingatlankezelési feladatok megosztására, így a platform alkalmas független bérbeadóknak és ingatlanvállalkozásoknak egyaránt.
E-mail értesítések
Csatlakoztasson SMTP-t, Mailgunt vagy Gmailt, hogy nyugtákat, tömeges értesítéseket és bérlői meghívókat küldjön közvetlenül az alkalmazásból.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MicroRealEstate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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