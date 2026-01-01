A MicroRealEstate egy nyílt forráskódú ingatlankezelő alkalmazás, amelyet kifejezetten független bérbeadók és kis ingatlanügynökségek számára fejlesztettek ki. Egyesíti a bérlői nyilvántartásokat, a bérleti szerződéseket, a bérleti díjak nyomon követését és a dokumentumgenerálást egyetlen saját üzemeltetésű munkaterületen. Ezzel megszűnnek a kereskedelmi ingatlankezelő SaaS-megoldásokra jellemző egységenkénti díjak és adatmegosztási kompromisszumok.

A MicroRealEstate saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja az érzékeny bérlői információkat, a bérleti megállapodásokat és a fizetési előzményeket. A mikro szolgáltatás alapú architektúra tisztán elkülöníti a bérbeadói portált, a bérlői portált, a dokumentumgenerátort és az e-mail szolgáltatást. Ezáltal egyszerűvé válik a bérlemények kezelése bármilyen méretben, ismétlődő szoftverköltségek nélkül.