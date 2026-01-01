A Zenfeed egy nyílt forráskódú AI információs központ, amely egy klasszikus RSS olvasót ötvöz egy személyes LLM titkárral. A nyers hírfolyamokban való elmerülés helyett minden cikk áthalad egy konfigurálható folyamaton. Ez a folyamat összefoglalja a tartalmat, egyedi promptokkal osztályozza, és beágyazza egy szemantikus indexbe, amelyet természetes nyelven kérdezhet le. A követési szabályok tetszőleges témákat ismétlődő feladatokká alakítanak. Ezek a feladatok ütemezett tájékoztatókat, figyelő összefoglalókat vagy webhook értesítéseket szállítanak, amikor egyező tartalom jelenik meg.

A Zenfeed saját VPS-en való üzemeltetése megőrzi az előfizetési listáját, olvasási előzményeit és az LLM API kulcsát. Mindez az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. A sablon tartalmazza a webes felhasználói felületet, a zenfeed motort tartós tárolással és egy privát RSSHub példányt. Ez lehetővé teszi, hogy több ezer olyan forrásra iratkozzon fel, amelyek nem tesznek közzé natív RSS hírfolyamokat.