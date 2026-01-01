Telepítse a Zenfeedet egyetlen kattintással.
AI-alapú RSS központ, amely összefoglalja, szemantikus keresést végez és a hírfolyamokat cselekvésre ösztönző riasztásokká és tájékoztatókká irányítja.
Válasszon VPS csomagot a Zenfeed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zenfeed
A Zenfeed egy nyílt forráskódú AI információs központ, amely egy klasszikus RSS olvasót ötvöz egy személyes LLM titkárral. A nyers hírfolyamokban való elmerülés helyett minden cikk áthalad egy konfigurálható folyamaton. Ez a folyamat összefoglalja a tartalmat, egyedi promptokkal osztályozza, és beágyazza egy szemantikus indexbe, amelyet természetes nyelven kérdezhet le. A követési szabályok tetszőleges témákat ismétlődő feladatokká alakítanak. Ezek a feladatok ütemezett tájékoztatókat, figyelő összefoglalókat vagy webhook értesítéseket szállítanak, amikor egyező tartalom jelenik meg.
A Zenfeed saját VPS-en való üzemeltetése megőrzi az előfizetési listáját, olvasási előzményeit és az LLM API kulcsát. Mindez az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. A sablon tartalmazza a webes felhasználói felületet, a zenfeed motort tartós tárolással és egy privát RSSHub példányt. Ez lehetővé teszi, hogy több ezer olyan forrásra iratkozzon fel, amelyek nem tesznek közzé natív RSS hírfolyamokat.
A Zenfeed főbb funkciói
AI összefoglalók
Minden cikk egy LLM-en keresztül megy át, amely tömör összefoglalót készít, így több tucat forrást áttekinthet percek alatt, órák helyett.
Szemantikus keresés
Egy embedding index lehetővé teszi, hogy természetes nyelven lekérdezze olvasási előzményeit, és kapcsolódó történeteket jelenítsen meg hírcsatornákon és időn át.
Ütemezett tájékoztatók
Állítson be ismétlődő feladatokat, amelyek napi vagy heti összefoglalókat állítanak össze a legfontosabb dolgokról, és e-mailben vagy webhookon keresztül kézbesítik azokat.
Témafigyelés
Követési szabályokat definiálhat egyedi felszólításokkal, amelyek értesítéseket váltanak ki, valahányszor új cikkek egyeznek egy témával, céggel vagy kulcsszóval.
Csomagolt RSSHub
A beépített RSSHub példány ezer, natív hírfolyam nélküli webhelyet alakít át olyan előfizetésekké, amelyeket az AI-folyamaton keresztül vezethet.
MCP szerver megnyitása
Modell Kontext Protokoll szerverként működik, így az AI kliensek, például a Cherry Studio, közvetlenül cseveghetnek a személyes hírfolyam-könyvtárával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zenfeed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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