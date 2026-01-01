A Flame egy önhostolt kezdőoldal, amely szerverét rendezett központtá alakítja minden alkalmazásához és könyvjelzőjéhez. Mindent egy beépített GUI-n keresztül kezelhet – nincs szükség konfigurációs fájlok szerkesztésére, és újraindítás sem szükséges. Alkalmazásokat adhat hozzá, könyvjelzőket rendezhet, és teljes mértékben a böngészőből testreszabhatja a megjelenést.

A hostolt irányítópult-szolgáltatásokkal ellentétben a Flame teljes mértékben a saját VPS-én fut, így szolgáltatáslistája és könyvjelzői privátak maradnak. A Docker címkeintegrációja automatikusan felfedezi a futó konténereket, így az irányítópultja naprakész marad, ahogy új szolgáltatásokat telepít.