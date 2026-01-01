Telepítse Flame-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű kezdőlap és otthoni irányítópult személyes szerveréhez és otthoni labor szolgáltatásaihoz.
Válasszon VPS csomagot a Flame szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Flame
A Flame egy önhostolt kezdőoldal, amely szerverét rendezett központtá alakítja minden alkalmazásához és könyvjelzőjéhez. Mindent egy beépített GUI-n keresztül kezelhet – nincs szükség konfigurációs fájlok szerkesztésére, és újraindítás sem szükséges. Alkalmazásokat adhat hozzá, könyvjelzőket rendezhet, és teljes mértékben a böngészőből testreszabhatja a megjelenést.
A hostolt irányítópult-szolgáltatásokkal ellentétben a Flame teljes mértékben a saját VPS-én fut, így szolgáltatáslistája és könyvjelzői privátak maradnak. A Docker címkeintegrációja automatikusan felfedezi a futó konténereket, így az irányítópultja naprakész marad, ahogy új szolgáltatásokat telepít.
A Flame főbb funkciói
GUI-alapú kezelés
Alkalmazások és könyvjelzők hozzáadása, frissítése és törlése közvetlenül a webes felületről, anélkül, hogy bármilyen konfigurációs fájlt szerkesztene.
Docker automatikus felderítés
Automatikusan észleli a futó konténereket a Docker címkék olvasásával, szinkronban tartva a műszerfalat a telepített szolgáltatásokkal.
Integrált keresés
A beépített keresősáv 11 webes keresésszolgáltatót támogat, és valós időben szűri a helyi alkalmazásokat és könyvjelzőket.
Egyéni témák
Válasszon 15 beépített színtéma közül, vagy építse meg sajátját az egyéni témaszerkesztővel és CSS felülírásokkal.
Időjárás modul
Jelenítse meg az aktuális időjárási adatokat az irányítópultján egy ingyenes időjárás API kulcs és a helykoordinátái segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Flame szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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