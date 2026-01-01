A DeepWiki Open az eredeti DeepWiki koncepció önállóan hosztolható megvalósítása, amely automatikusan gyönyörűen rendszerezett, navigálható wikikké alakítja a nyilvános vagy privát kódrepozitóriumokat. Elemzi a kódbázisát, átfogó magyarázatokat generál az architektúráról és a modulokról. Interaktív diagramokat jelenít meg, amelyek bemutatják, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az összetevők. Ez órákig tartó manuális dokumentációs munkát takarít meg a csapatoknak.

A DeepWiki Open önálló hosztolása az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a saját tulajdonú forráskódot, beágyazásokat és generált dokumentációt. Ön hozza saját LLM szolgáltatói kulcsait a Google Gemini, OpenAI vagy OpenRouter számára. Így csak az Ön által használt következtetésért fizet. Elkerüli a privát repozitóriumok harmadik féltől származó SaaS-en keresztüli küldését.