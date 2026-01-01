Telepítse a DeepWiki Open-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú AI wiki generátor, amely bármilyen GitHub, GitLab vagy Bitbucket adattárat interaktív dokumentációs oldallá alakít.
Válasszon VPS csomagot a DeepWiki Open szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DeepWiki Open
A DeepWiki Open az eredeti DeepWiki koncepció önállóan hosztolható megvalósítása, amely automatikusan gyönyörűen rendszerezett, navigálható wikikké alakítja a nyilvános vagy privát kódrepozitóriumokat. Elemzi a kódbázisát, átfogó magyarázatokat generál az architektúráról és a modulokról. Interaktív diagramokat jelenít meg, amelyek bemutatják, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az összetevők. Ez órákig tartó manuális dokumentációs munkát takarít meg a csapatoknak.
A DeepWiki Open önálló hosztolása az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a saját tulajdonú forráskódot, beágyazásokat és generált dokumentációt. Ön hozza saját LLM szolgáltatói kulcsait a Google Gemini, OpenAI vagy OpenRouter számára. Így csak az Ön által használt következtetésért fizet. Elkerüli a privát repozitóriumok harmadik féltől származó SaaS-en keresztüli küldését.
A DeepWiki Open főbb funkciói
Automatikus wiki generálás
Bármely GitHub, GitLab vagy Bitbucket tárolóra irányítva strukturált, többoldalas wikit kap, anélkül, hogy egyetlen sor dokumentációt is kézzel írna.
Vizuális architektúra diagramok
Mermaid diagramok generálódnak a próza mellett, hogy vizualizálják az adatfolyamot, modulkapcsolatokat és hívási útvonalakat, így az olvasók gyorsabban megérthetik a kódbázist.
Hozza a saját LLM-jét.
Csatlakoztassa a Google Gemini, OpenAI, OpenRouter vagy helyi Ollama modelleket, így Ön szabályozhatja mind a modell minőségét, mind a tokenenkénti költséget.
Privát adattár támogatás
Hitelesítsen személyes hozzáférési tokenekkel a privát adattárak elemzéséhez a saját infrastruktúráján, távol tartva a saját fejlesztésű kódot a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól.
Beépített Kérdezés funkció
Kérdezze le az indexelt adattárat természetes nyelven, lekérdezés-alapú generálással, amely a válaszokat valós forráskódra alapozza, nem pedig hallucinált találgatásokra.
Opcionális hozzáférés-vezérlés
Tegyen kötelezővé egy engedélyezési kódot a wiki generátorhoz való hozzáférés korlátozásához, amikor az nyilvánosan elérhető domainen fut.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DeepWiki Open szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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