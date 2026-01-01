Telepítse a Dawarich-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű alternatíva a Google Idővonalhoz a teljes helyelőzmények nyomon követésére és megjelenítésére egy interaktív térképen.
Válasszon VPS csomagot a Dawarich szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dawarich
A Dawarich egy saját üzemeltetésű alternatíva a Google Timeline-hoz, amely a helyelőzményeit az Ön irányítása alá helyezi. Importáljon adatokat a Google Maps Timeline exportokból, OwnTracks-ből, Strava-ból, Immich-ből, GPX fájlokból és más forrásokból, hogy gazdag, kereshető nyilvántartást hozzon létre arról, hogy hol járt.
A platform interaktív térképeken vizualizálja mozgásait hőtérképekkel, útvonalvonalakkal és „fog-of-war” fedvényekkel. A beépített statisztikák megmutatják a meglátogatott országokat, felfedezett városokat és a megtett teljes távolságot, míg az utazási eszközökkel fényképekkel és jegyzetekkel láthatja el az utazásokat. A családi helymegosztás egyéni adatvédelmi beállításokkal alkalmassá teszi háztartási használatra. A saját üzemeltetés a bizalmas helyadatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja, távol a Google-től és más harmadik felektől.
A Dawarich főbb funkciói
Többforrású importálás
Importáljon helyadatokat a Google Térkép Idővonalról, OwnTracks-ről, Strava-ról, Immich-ről, GPX fájlokból és sok más forrásból, hogy egy teljes történeti nyilvántartást építsen fel.
Interaktív térkép nézetek
Fedezze fel előzményeit hőtérképek, útvonalak és „háborús köd” fedvények formájában egy teljesen interaktív térképen, testreszabható rétegekkel.
Utazási statisztika
Nézze meg, hány országot és várost látogatott meg, milyen messzire utazott, és kövesse nyomon, hány napot töltött az egyes országokban.
Fotóintegráció
Csatlakoztassa az Immich-et vagy a Photoprismet, hogy geocímkézett fotókat helyezzen el a térképen, és emlékeket társítson adott utazásokhoz és helyszínekhez.
Családi helymegosztás
Ossza meg tartózkodási helyét családtagjaival, miközben fenntartja az egyéni adatvédelmi beállításokat, így mindenki maga dönti el, hogy mit tesz közzé.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dawarich szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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