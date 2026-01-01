A Dawarich egy saját üzemeltetésű alternatíva a Google Timeline-hoz, amely a helyelőzményeit az Ön irányítása alá helyezi. Importáljon adatokat a Google Maps Timeline exportokból, OwnTracks-ből, Strava-ból, Immich-ből, GPX fájlokból és más forrásokból, hogy gazdag, kereshető nyilvántartást hozzon létre arról, hogy hol járt.

A platform interaktív térképeken vizualizálja mozgásait hőtérképekkel, útvonalvonalakkal és „fog-of-war” fedvényekkel. A beépített statisztikák megmutatják a meglátogatott országokat, felfedezett városokat és a megtett teljes távolságot, míg az utazási eszközökkel fényképekkel és jegyzetekkel láthatja el az utazásokat. A családi helymegosztás egyéni adatvédelmi beállításokkal alkalmassá teszi háztartási használatra. A saját üzemeltetés a bizalmas helyadatokat teljes mértékben az Ön infrastruktúráján tartja, távol a Google-től és más harmadik felektől.