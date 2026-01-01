Telepítse a Grimmory-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű digitális könyvtárkezelő e-könyvekhez, képregényekhez és hangoskönyvekhez, automatikus metaadatokkal és beépített olvasóval.
Válasszon VPS csomagot a Grimmory szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grimmory
A Grimmory egy átfogó, saját üzemeltetésű könyvgyűjtemény-kezelő, amely a szétszórt digitális fájlokat gyönyörűen rendszerezett könyvtárrá alakítja. Támogatja az e-könyveket (EPUB, MOBI, AZW), PDF-eket, képregényeket (CBZ, CBR) és hangoskönyveket (M4B, MP3). Automatikusan lekéri a címeket, borítókat, leírásokat és műfajokat a Google Books, az Open Library és az Amazon oldalairól, amint a fájlokat hozzáadják.
A saját VPS-en történő üzemeltetés megszünteti a tárhelykvótákat, a platformfüggőséget és a tartalomfigyelést, amelyek a kereskedelmi e-könyv szolgáltatásokra jellemzőek. Teljes könyvtára – az olvasási előrehaladással, kiemelésekkel és több felhasználói fiókkal együtt – az Ön tulajdonában lévő hardveren marad. Bármely böngészőből elérhető, vagy OPDS-en keresztül szinkronizálható Kobo e-olvasókkal.
A Grimmory főbb funkciói
Automatikus metaadat-gazdagítás
A könyvek importálásakor a Google Books, az Open Library és az Amazon automatikusan lekéri a borítóképeket, a szerzői adatokat, a leírásokat és a műfajokat.
Beépített többfunkciós olvasó
Olvassa el az EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ és CBR fájlokat közvetlenül a böngészőben, testreszabható témákkal, betűméretekkel és olvasási előrehaladás követéssel.
Kobo & OPDS szinkronizálás
Szinkronizálja könyvtárát és olvasási pozícióját Kobo e-olvasókkal és bármilyen OPDS-kompatibilis alkalmazással a zökkenőmentes offline olvasáshoz dedikált eszközökön.
BookDrop automatikus importálás
Dobjon új fájlokat egy figyelt mappába, és a Grimmory automatikusan importálja őket — nincs szükség manuális feltöltésre vagy metaadat-bevitelre.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre egyedi fiókokat külön olvasási előzményekkel és engedélyszintekkel, így a Grimmory ideális családok és olvasócsoportok számára, akik egy könyvtárat használnak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grimmory szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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