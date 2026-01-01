A Grimmory egy átfogó, saját üzemeltetésű könyvgyűjtemény-kezelő, amely a szétszórt digitális fájlokat gyönyörűen rendszerezett könyvtárrá alakítja. Támogatja az e-könyveket (EPUB, MOBI, AZW), PDF-eket, képregényeket (CBZ, CBR) és hangoskönyveket (M4B, MP3). Automatikusan lekéri a címeket, borítókat, leírásokat és műfajokat a Google Books, az Open Library és az Amazon oldalairól, amint a fájlokat hozzáadják.

A saját VPS-en történő üzemeltetés megszünteti a tárhelykvótákat, a platformfüggőséget és a tartalomfigyelést, amelyek a kereskedelmi e-könyv szolgáltatásokra jellemzőek. Teljes könyvtára – az olvasási előrehaladással, kiemelésekkel és több felhasználói fiókkal együtt – az Ön tulajdonában lévő hardveren marad. Bármely böngészőből elérhető, vagy OPDS-en keresztül szinkronizálható Kobo e-olvasókkal.