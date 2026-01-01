Az Erugo egy saját üzemeltetésű, Laravel és Vue.js alapú fájlmegosztó platform. Biztonságos fájlküldést és -fogadást tesz lehetővé, felhőalapú tárhelyszolgáltatások nélkül.

A megosztások emberbarát URL-eket használnak véletlenszerű tokenek helyett. Minden átvitel jelszóval védhető. Letöltési korláttal ellátható, vagy automatikusan lejárhat egy dátum vagy időkorlát után.

Az előfizetéses felhőszolgáltatásokkal ellentétben az Erugo az összes fájlt a saját VPS-én tárolja, árkategória által megszabott tárhelykorlátok nélkül.

Egy fordított megosztás funkció lehetővé teszi a vendégek számára, hogy fájlokat töltsenek fel közvetlenül a szerverére egy egyszer használatos meghívó link segítségével. A testreszabható márkaépítés révén az interfész illeszkedik a szervezetéhez vagy személyes domainjéhez.