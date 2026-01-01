Telepítse az Erugo-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett fájlmegosztó platform emberbarát megosztási linkekkel, jelszavas védelemmel, lejárati beállításokkal és egyedi márkaépítéssel.
Válasszon VPS csomagot a Erugo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Erugo
Az Erugo egy saját üzemeltetésű, Laravel és Vue.js alapú fájlmegosztó platform. Biztonságos fájlküldést és -fogadást tesz lehetővé, felhőalapú tárhelyszolgáltatások nélkül.
A megosztások emberbarát URL-eket használnak véletlenszerű tokenek helyett. Minden átvitel jelszóval védhető. Letöltési korláttal ellátható, vagy automatikusan lejárhat egy dátum vagy időkorlát után.
Az előfizetéses felhőszolgáltatásokkal ellentétben az Erugo az összes fájlt a saját VPS-én tárolja, árkategória által megszabott tárhelykorlátok nélkül.
Egy fordított megosztás funkció lehetővé teszi a vendégek számára, hogy fájlokat töltsenek fel közvetlenül a szerverére egy egyszer használatos meghívó link segítségével. A testreszabható márkaépítés révén az interfész illeszkedik a szervezetéhez vagy személyes domainjéhez.
A Erugo főbb funkciói
Emberbarát megosztási linkek
A megosztások olvasható, megjegyezhető URL-címeket használnak véletlenszerű tokenek helyett, ezáltal a hivatkozásokat könnyebb szóban vagy írásban közölni.
Jelszó és lejárat-ellenőrzések
Védjen le bármilyen megosztást jelszóval, állítson be maximális letöltési számot, vagy ütemezzen be automatikus lejáratot, így a fájlok ne legyenek korlátlanul elérhetők.
Megosztott feltöltések visszavonása
Hozzon létre egy csak feltöltésre szolgáló meghívólinket, így a vendégek közvetlenül feltölthetnek fájlokat a szerverére fiók vagy az admin panelhez való hozzáférés nélkül.
E-mail értesítések
Értesítéseket kap, amikor letöltenek egy megosztást vagy amikor egy vendég befejez egy fordított megosztás feltöltést, manuális ellenőrzés nélkül.
Egyedi márkaépítés és témák
Testreszabhatja a logókat, háttereket és színtémákat, hogy a fájlmegosztó felület illeszkedjen szervezetéhez vagy személyes márkájához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Erugo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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