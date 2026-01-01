Telepítse a Vvveb CMS-t egyetlen kattintással.
Fogd és vidd CMS weboldalak, blogok és webáruházak vizuális építéséhez kódírás nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Vvveb CMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Vvveb CMS
A Vvveb egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, integrált vizuális húzd és ejtsd oldalépítővel. Lehetővé teszi professzionális weboldalak, blogok és online áruházak tervezését és publikálását. Ehhez komponenseket húzhat a vászonra, és vizuálisan testreszabhatja őket – kódolás nélkül.
A Vvveb saját üzemeltetése egy VPS-en teljes kontrollt biztosít weboldala infrastruktúrája és adatai felett, havi SaaS díjak nélkül. A komponenskönyvtár elrendezéseket, szöveget, médiát, űrlapokat és e-kereskedelmi elemeket tartalmaz, míg a backend többoldalas kezelést, médiafeltöltéseket és tématestreszabást biztosít.
A Vvveb CMS főbb funkciói
Vizuális oldalkészítő
Oldalakat építhet komponensek áthúzásával egy élő vászonra, azonnali vizuális visszajelzéssel és helyben szerkesztéssel.
E-kereskedelemre kész
Hozzon létre termékkatalógusokat, bevásárlókosarakat és fizetési folyamatokat beépített e-kereskedelmi komponensekkel és sablonokkal.
Blogkezelés
Blogbejegyzések létrehozása és kezelése kategóriákkal, címkékkel és szerzői profilokkal a beépített tartalomkezelő eszközök segítségével.
Téma testreszabása
Testreszabhatja a színeket, betűtípusokat és elrendezést globálisan a témaszerkesztőn keresztül, anélkül, hogy közvetlenül a CSS-hez vagy a sablonfájlokhoz nyúlna.
Kódolás nélküli közzététel
Új oldalak közzététele és a tartalom vizuális frissítése fejlesztői beavatkozás nélkül, így a webhelyfrissítések gyorsak és függetlenek maradnak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vvveb CMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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