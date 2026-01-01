A Vvveb egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, integrált vizuális húzd és ejtsd oldalépítővel. Lehetővé teszi professzionális weboldalak, blogok és online áruházak tervezését és publikálását. Ehhez komponenseket húzhat a vászonra, és vizuálisan testreszabhatja őket – kódolás nélkül.

A Vvveb saját üzemeltetése egy VPS-en teljes kontrollt biztosít weboldala infrastruktúrája és adatai felett, havi SaaS díjak nélkül. A komponenskönyvtár elrendezéseket, szöveget, médiát, űrlapokat és e-kereskedelmi elemeket tartalmaz, míg a backend többoldalas kezelést, médiafeltöltéseket és tématestreszabást biztosít.