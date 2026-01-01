A ProjectSend egy nyílt forráskódú fájlkézbesítő platform. Olyan vállalkozások számára készült, amelyek fájlokat osztanak meg meghatározott ügyfelekkel, nem a nyilvánossággal. Minden ügyfél saját bejelentkezési adatokkal rendelkezik és csak a hozzájuk rendelt fájlokat látja. Az adminisztrátorok nyomon követik az összes letöltést és lejárati dátumot állítanak be az érzékeny anyagokhoz. Értesítéseket is kapnak, amikor a címzettek hozzáférnek az új feltöltésekhez. Ez egy elszámoltatható, márkázott alternatívát hoz létre az általános felhőalapú tárhelylinkek helyett.

A ProjectSend üzemeltetése a VPS-én bizalmas ügyfélfájlokat tárol. Ezek az Ön által teljes mértékben ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek felhasználónkénti díjak és tárhelykorlátok. Testreszabhatja a márkát, hogy illeszkedjen az üzleti identitásához.