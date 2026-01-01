Akár 69% kedvezmény a ProjectSend szolgáltatásra

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Professzionális, ügyfélközpontú fájlmegosztó platform ügyfelenkénti fiókokkal, letöltéskövetéssel és részletes hozzáférés-vezérléssel ügynökségek és vállalkozások számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a ProjectSendet egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ProjectSend szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ProjectSend

A ProjectSend egy nyílt forráskódú fájlkézbesítő platform. Olyan vállalkozások számára készült, amelyek fájlokat osztanak meg meghatározott ügyfelekkel, nem a nyilvánossággal. Minden ügyfél saját bejelentkezési adatokkal rendelkezik és csak a hozzájuk rendelt fájlokat látja. Az adminisztrátorok nyomon követik az összes letöltést és lejárati dátumot állítanak be az érzékeny anyagokhoz. Értesítéseket is kapnak, amikor a címzettek hozzáférnek az új feltöltésekhez. Ez egy elszámoltatható, márkázott alternatívát hoz létre az általános felhőalapú tárhelylinkek helyett.

A ProjectSend üzemeltetése a VPS-én bizalmas ügyfélfájlokat tárol. Ezek az Ön által teljes mértékben ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek felhasználónkénti díjak és tárhelykorlátok. Testreszabhatja a márkát, hogy illeszkedjen az üzleti identitásához.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A ProjectSend főbb funkciói

Ügyfelenkénti fiókok

Minden ügyfél dedikált bejelentkezést kap és csak a hozzájuk rendelt fájlokat látja, így minden kapcsolat privát és rendezett marad megosztott nyilvános linkek nélkül.

Letöltés követés

A részletes tevékenységi naplók pontosan mutatják, ki melyik fájlt mikor töltötte le. Ez igazolja a kézbesítést a megfelelőséghez, és csökkenti a „megkapta?” e-maileket.

Lejárati dátumok

Állítson be automatikus lejárati időt az érzékeny dokumentumokhoz, hogy a hozzáférés egy meghatározott idő után megszűnjön, ezzel csökkentve a kitettséget manuális beavatkozás nélkül.

E-mail értesítések

Az ügyfelek automatikus e-maileket kapnak, amikor új fájlok válnak elérhetővé, így nem kell őket külön értesíteni minden feltöltés után.

Egyedi márkaépítés

A testreszabható témák és logók egy professzionális, saját márkás fájlportált mutatnak be, amely tükrözi ügynöksége vagy vállalkozása identitását egy általános szolgáltatás helyett.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ProjectSend szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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