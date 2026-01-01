Telepítse a ProjectSendet egyetlen kattintással.
Professzionális, ügyfélközpontú fájlmegosztó platform ügyfelenkénti fiókokkal, letöltéskövetéssel és részletes hozzáférés-vezérléssel ügynökségek és vállalkozások számára.
Válasszon VPS csomagot a ProjectSend szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ProjectSend
A ProjectSend egy nyílt forráskódú fájlkézbesítő platform. Olyan vállalkozások számára készült, amelyek fájlokat osztanak meg meghatározott ügyfelekkel, nem a nyilvánossággal. Minden ügyfél saját bejelentkezési adatokkal rendelkezik és csak a hozzájuk rendelt fájlokat látja. Az adminisztrátorok nyomon követik az összes letöltést és lejárati dátumot állítanak be az érzékeny anyagokhoz. Értesítéseket is kapnak, amikor a címzettek hozzáférnek az új feltöltésekhez. Ez egy elszámoltatható, márkázott alternatívát hoz létre az általános felhőalapú tárhelylinkek helyett.
A ProjectSend üzemeltetése a VPS-én bizalmas ügyfélfájlokat tárol. Ezek az Ön által teljes mértékben ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Nincsenek felhasználónkénti díjak és tárhelykorlátok. Testreszabhatja a márkát, hogy illeszkedjen az üzleti identitásához.
A ProjectSend főbb funkciói
Ügyfelenkénti fiókok
Minden ügyfél dedikált bejelentkezést kap és csak a hozzájuk rendelt fájlokat látja, így minden kapcsolat privát és rendezett marad megosztott nyilvános linkek nélkül.
Letöltés követés
A részletes tevékenységi naplók pontosan mutatják, ki melyik fájlt mikor töltötte le. Ez igazolja a kézbesítést a megfelelőséghez, és csökkenti a „megkapta?” e-maileket.
Lejárati dátumok
Állítson be automatikus lejárati időt az érzékeny dokumentumokhoz, hogy a hozzáférés egy meghatározott idő után megszűnjön, ezzel csökkentve a kitettséget manuális beavatkozás nélkül.
E-mail értesítések
Az ügyfelek automatikus e-maileket kapnak, amikor új fájlok válnak elérhetővé, így nem kell őket külön értesíteni minden feltöltés után.
Egyedi márkaépítés
A testreszabható témák és logók egy professzionális, saját márkás fájlportált mutatnak be, amely tükrözi ügynöksége vagy vállalkozása identitását egy általános szolgáltatás helyett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ProjectSend szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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