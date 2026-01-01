A CitrineOS egy LF Energy nyílt forráskódú töltőállomás-kezelő rendszer (CSMS). Az OCPP 2.0.1 protokollra épül, és visszafelé kompatibilis az OCPP 1.6-tal. A szerver továbbítja az EV töltőktől érkező WebSocket üzeneteket. Tranzakciókat és konfigurációkat tárol PostgreSQL adatbázisban, PostGIS használatával. REST és GraphQL API-kat tesz elérhetővé egy Hasura rétegen keresztül az operátori integrációkhoz.

A CitrineOS saját VPS-en történő üzemeltetése révén a töltőállomás telemetriája, a vezetői engedélyezések és a tranzakciós előzmények az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ezáltal elkerülhető a szolgáltatói felhő használata. A Hasura GraphQL konzol segítségével közvetlenül a böngészőben lekérdezheti és kezelheti a töltőállomás adatait. Az OCPP WebSocket portok eközben nyitva maradnak a töltők csatlakozásához.