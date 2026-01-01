Telepítse a CitrineOS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú OCPP 2.0.1 töltőállomás-kezelő rendszer elektromos járműhálózat-üzemeltetők számára.
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Erre jó a CitrineOS
A CitrineOS egy LF Energy nyílt forráskódú töltőállomás-kezelő rendszer (CSMS). Az OCPP 2.0.1 protokollra épül, és visszafelé kompatibilis az OCPP 1.6-tal. A szerver továbbítja az EV töltőktől érkező WebSocket üzeneteket. Tranzakciókat és konfigurációkat tárol PostgreSQL adatbázisban, PostGIS használatával. REST és GraphQL API-kat tesz elérhetővé egy Hasura rétegen keresztül az operátori integrációkhoz.
A CitrineOS saját VPS-en történő üzemeltetése révén a töltőállomás telemetriája, a vezetői engedélyezések és a tranzakciós előzmények az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ezáltal elkerülhető a szolgáltatói felhő használata. A Hasura GraphQL konzol segítségével közvetlenül a böngészőben lekérdezheti és kezelheti a töltőállomás adatait. Az OCPP WebSocket portok eközben nyitva maradnak a töltők csatlakozásához.
A CitrineOS főbb funkciói
OCPP 2.0.1 natív
Megvalósítja a legújabb Open Charge Point Protokollt tanúsított maggal és fejlett biztonsági profilokkal, valamint visszamenőleges kompatibilitással az OCPP 1.6 állomásokhoz.
GraphQL adatkonzol
A Hasura automatikusan generál egy típusos GraphQL API-t és konzolt a CitrineOS séma alapján, lehetővé téve valós idejű lekérdezéseket munkamenetekre, mérőállásokra és állomásstátuszra vonatkozóan.
Moduláris üzenet útválasztó
Dekorátor-vezérelt modulrendszer továbbítja az OCPP üzeneteket RabbitMQ-n keresztül, így az engedélyezési, tranzakciós és jelentési modulok függetlenül skálázódnak a WebSocket rétegtől.
GraphQL adat-hozzáférés
A Hasura automatikusan generál egy típusos GraphQL API-t a CitrineOS PostgreSQL séma alapján, lehetővé téve valós idejű feliratkozásokat a munkamenetekre, mérési értékekre és az állomásállapotra.
S3-kompatibilis tárhely
Beépített MinIO példány tárolja a firmware-képeket, az állomásnaplókat és a tanúsítványcsomagokat a szabványos S3 API-n keresztül, később pedig lecserélhető AWS S3-ra vagy GCS-re.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CitrineOS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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