A Dragonfly egy modern, memóriában tárolt adattároló. Teljes mértékben kompatibilis a Redis és Memcached API-kkal. Ez azt jelenti, hogy bármely meglévő, Rediset használó alkalmazás átállhat a Dragonfly-ra, csupán a kapcsolati sztring megváltoztatásával. A többmagos CPU-khoz alapoktól kezdve, egy megosztásmentes, magonkénti szál architektúrával fejlesztették ki. A Dragonfly akár 25-ször nagyobb átviteli sebességet biztosít, mint a Redis, azonos hardveren. Ehhez jelentősen kevesebb memóriát használ ugyanahhoz az adatkészlethez.

A Dragonfly saját üzemeltetése nagy teljesítményű gyorsítótárat és adatstruktúra-tárolót biztosít az alkalmazásainak, műveletenkénti költségek vagy kapcsolati korlátok nélkül. A beépített HTTP adminisztrációs konzol szervermetrikákat és diagnosztikát biztosít. Ezek bármely böngészőből elérhetők. Emellett teljes mértékben kompatibilis a Redis CLI-vel és minden Redis klienskönyvtárral.