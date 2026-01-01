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Nagy teljesítményű, Redis-kompatibilis memóriaalapú adattároló, amelyet modern hardverekre terveztek, hogy akár 25-ször nagyobb átviteli sebességet biztosítson, mint a Redis.
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Erre jó a Dragonfly
A Dragonfly egy modern, memóriában tárolt adattároló. Teljes mértékben kompatibilis a Redis és Memcached API-kkal. Ez azt jelenti, hogy bármely meglévő, Rediset használó alkalmazás átállhat a Dragonfly-ra, csupán a kapcsolati sztring megváltoztatásával. A többmagos CPU-khoz alapoktól kezdve, egy megosztásmentes, magonkénti szál architektúrával fejlesztették ki. A Dragonfly akár 25-ször nagyobb átviteli sebességet biztosít, mint a Redis, azonos hardveren. Ehhez jelentősen kevesebb memóriát használ ugyanahhoz az adatkészlethez.
A Dragonfly saját üzemeltetése nagy teljesítményű gyorsítótárat és adatstruktúra-tárolót biztosít az alkalmazásainak, műveletenkénti költségek vagy kapcsolati korlátok nélkül. A beépített HTTP adminisztrációs konzol szervermetrikákat és diagnosztikát biztosít. Ezek bármely böngészőből elérhetők. Emellett teljes mértékben kompatibilis a Redis CLI-vel és minden Redis klienskönyvtárral.
A Dragonfly főbb funkciói
Redis API kompatibilis
Beilleszthető Redis helyettesítőként — bármely Redis klienskönyvtárat használó alkalmazás működik a Dragonfly-jal, pusztán a kapcsolati sztring módosításával.
25-szörös Redis átviteli sebesség
A többszálú, megosztásmentes architektúra teljesen kihasználja az összes CPU magot, akár 25-ször több műveletet biztosítva másodpercenként, mint az egyszálú Redis ugyanazon a hardveren.
Alacsonyabb memóriahasználat
Újszerű adatstruktúra-implementációk akár 30%-kal csökkentik a memóriafogyasztást a Redishez képest ugyanazon adathalmaz esetén, lehetővé téve, hogy több adatot tároljon egy kisebb VPS-en.
Beépített Admin Console
A HTTP admin felület ugyanazon a porton szerverstatisztikákat, memóriahasználatot és diagnosztikát biztosít, amelyek közvetlenül elérhetők egy böngészőből.
Memcached kompatibilis
Elfogadja a Memcached szöveges protokollparancsokat a Redis parancsok mellett, így azonnal behelyettesíthetővé válik mindkét gyorsítótár-rendszer számára egyidejűleg.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dragonfly szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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