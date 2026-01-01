Akár 69% kedvezmény a Dragonfly szolgáltatásra

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Nagy teljesítményű, Redis-kompatibilis memóriaalapú adattároló, amelyet modern hardverekre terveztek, hogy akár 25-ször nagyobb átviteli sebességet biztosítson, mint a Redis.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Dragonfly-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Dragonfly szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Dragonfly

A Dragonfly egy modern, memóriában tárolt adattároló. Teljes mértékben kompatibilis a Redis és Memcached API-kkal. Ez azt jelenti, hogy bármely meglévő, Rediset használó alkalmazás átállhat a Dragonfly-ra, csupán a kapcsolati sztring megváltoztatásával. A többmagos CPU-khoz alapoktól kezdve, egy megosztásmentes, magonkénti szál architektúrával fejlesztették ki. A Dragonfly akár 25-ször nagyobb átviteli sebességet biztosít, mint a Redis, azonos hardveren. Ehhez jelentősen kevesebb memóriát használ ugyanahhoz az adatkészlethez.

A Dragonfly saját üzemeltetése nagy teljesítményű gyorsítótárat és adatstruktúra-tárolót biztosít az alkalmazásainak, műveletenkénti költségek vagy kapcsolati korlátok nélkül. A beépített HTTP adminisztrációs konzol szervermetrikákat és diagnosztikát biztosít. Ezek bármely böngészőből elérhetők. Emellett teljes mértékben kompatibilis a Redis CLI-vel és minden Redis klienskönyvtárral.

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Erre jó a {name}

A Dragonfly főbb funkciói

Redis API kompatibilis

Beilleszthető Redis helyettesítőként — bármely Redis klienskönyvtárat használó alkalmazás működik a Dragonfly-jal, pusztán a kapcsolati sztring módosításával.

25-szörös Redis átviteli sebesség

A többszálú, megosztásmentes architektúra teljesen kihasználja az összes CPU magot, akár 25-ször több műveletet biztosítva másodpercenként, mint az egyszálú Redis ugyanazon a hardveren.

Alacsonyabb memóriahasználat

Újszerű adatstruktúra-implementációk akár 30%-kal csökkentik a memóriafogyasztást a Redishez képest ugyanazon adathalmaz esetén, lehetővé téve, hogy több adatot tároljon egy kisebb VPS-en.

Beépített Admin Console

A HTTP admin felület ugyanazon a porton szerverstatisztikákat, memóriahasználatot és diagnosztikát biztosít, amelyek közvetlenül elérhetők egy böngészőből.

Memcached kompatibilis

Elfogadja a Memcached szöveges protokollparancsokat a Redis parancsok mellett, így azonnal behelyettesíthetővé válik mindkét gyorsítótár-rendszer számára egyidejűleg.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dragonfly szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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