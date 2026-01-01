A Reactive Resume egy adatvédelmi-központú, nyílt forráskódú önéletrajz-készítő, amely teljes tulajdonjogot biztosít karrieradatai felett. A SaaS önéletrajz-eszközök harmadik fél szerverein tárolják az adatokat. Azonban a VPS-en történő saját üzemeltetés biztosítja, hogy adatai soha ne hagyják el az infrastruktúráját. Készítsen kifinomult önéletrajzokat több mint 14 professzionálisan megtervezett sablon felhasználásával. Valós időben tekintse meg a változásokat, és exportáljon pixelpontos PDF-eket. Mindezt anélkül teheti meg, hogy fiókot hozna létre valaki más platformján.

Ez a telepítés mindent tartalmaz, ami szükséges. PostgreSQL-t a felhasználói adatokhoz, egy headless Chrome renderelőt a PDF generáláshoz, valamint egy helyi S3-kompatibilis fájltárolót. Opcionális AI írási segítség elérhető az OpenAI, a Google Gemini vagy az Anthropic Claude segítségével, ha megad egy API kulcsot.