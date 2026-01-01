Telepítse a Reactive Resume-t egy kattintásos telepítéssel.
Ingyenes, nyílt forráskódú önéletrajz-készítő, amely karrieradatait saját szerverén tárolja, nem egy harmadik fél felhőjében.
Válasszon VPS csomagot a Reactive Resume szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Reactive Resume
A Reactive Resume egy adatvédelmi-központú, nyílt forráskódú önéletrajz-készítő, amely teljes tulajdonjogot biztosít karrieradatai felett. A SaaS önéletrajz-eszközök harmadik fél szerverein tárolják az adatokat. Azonban a VPS-en történő saját üzemeltetés biztosítja, hogy adatai soha ne hagyják el az infrastruktúráját. Készítsen kifinomult önéletrajzokat több mint 14 professzionálisan megtervezett sablon felhasználásával. Valós időben tekintse meg a változásokat, és exportáljon pixelpontos PDF-eket. Mindezt anélkül teheti meg, hogy fiókot hozna létre valaki más platformján.
Ez a telepítés mindent tartalmaz, ami szükséges. PostgreSQL-t a felhasználói adatokhoz, egy headless Chrome renderelőt a PDF generáláshoz, valamint egy helyi S3-kompatibilis fájltárolót. Opcionális AI írási segítség elérhető az OpenAI, a Google Gemini vagy az Anthropic Claude segítségével, ha megad egy API kulcsot.
A Reactive Resume főbb funkciói
14+ Önéletrajz sablonok
Válasszon professzionálisan megtervezett sablonok közül, és szabja testre a betűtípusokat, színeket és elrendezéseket, hogy illeszkedjen személyes stílusához.
Pixel-pontos PDF exportálás
PDF-eket generálhat egy beépített headless Chrome renderelővel — nincs szükség harmadik féltől származó szolgáltatásra vagy böngésző bővítményre.
Nyilvános megosztható linkek
Ossza meg önéletrajzát egy egyedi URL-en keresztül, amely mindig a legújabb szerkesztéseit tükrözi, fájlok újraküldése nélkül.
AI írási segítség
Javítsa önéletrajza tartalmát az OpenAI, a Google Gemini vagy az Anthropic Claude javaslataival, saját API kulcsát használva.
Kétfaktoros hitelesítés
Fiókok biztonságossá tétele TOTP-alapú 2FA-val és opcionális jelszókulcs-támogatással a jelszó nélküli bejelentkezéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Reactive Resume szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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