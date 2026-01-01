Telepítse a SoulSyncet egykattintásos telepítéssel.
Automatizált zenei felfedező és gyűjteménykezelő platform, amely összeköti a streaming szolgáltatásokat a saját tárhelyen lévő könyvtárával.
Válasszon VPS csomagot a SoulSync szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SoulSync
A SoulSync egy intelligens zenekezelő platform, amely összeköti a streaming fiókjait – Spotify, Tidal, Qobuz és Deezer – a saját tárhelyen tárolt zenei könyvtárával. Automatikusan tükrözi a lejátszási listákat, figyeli az előadókat az új kiadásokért. Tíz párhuzamos háttérfolyamat segítségével gazdagítja a metaadatokat, és a letöltött fájlokat az Ön által preferált elnevezési konvenciók szerint rendezi.
A passzív médiaszerverekkel ellentétben a SoulSync aktívan kezeli a gyűjteményét. Személyre szabott felfedező lejátszási listákat generál, szinkronizálja a hallgatási előzményeket. Integrálódik a Plex, Jellyfin vagy Navidrome rendszerekkel, hogy a helyi könyvtára összhangban legyen a streaming ízlésével. A saját tárhelyen való üzemeltetés privátan tartja a hallgatási adatait, és teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a gyűjteményét.
A SoulSync főbb funkciói
Streamingszolgáltatás szinkronizálás
Tükrözze a lejátszási listákat a Spotify, Tidal, Qobuz és Deezer szolgáltatásokból közvetlenül a helyi zenei könyvtárába, automatikus frissítésekkel.
Művész kiadásainak nyomon követése
Kövesse kedvenc előadóit és automatikusan töltse le az új kiadásokat, amint megjelennek a csatlakoztatott streaming platformokon.
Metaadat-gazdagítás
Tíz párhuzamos háttérfolyamat lekéri a borítóképeket, dalszövegeket és címkéket a MusicBrainz, Spotify, Genius és LRClib adatbázisokból, hogy gyűjteménye jól rendezett maradjon.
Média szerver integráció
Csatlakozzon a Plexhez, Jellyfinhez vagy Navidrome-hoz, hogy helyi könyvtára szinkronban maradjon streamelési előzményeivel és lejátszási listáival.
Felfedező lejátszási listák
Személyre szabott lejátszási listákat generálhat – Release Radar, Discovery Weekly és évtizedes vagy műfaji mixek – hallgatási szokásai alapján.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SoulSync szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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