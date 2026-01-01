A SoulSync egy intelligens zenekezelő platform, amely összeköti a streaming fiókjait – Spotify, Tidal, Qobuz és Deezer – a saját tárhelyen tárolt zenei könyvtárával. Automatikusan tükrözi a lejátszási listákat, figyeli az előadókat az új kiadásokért. Tíz párhuzamos háttérfolyamat segítségével gazdagítja a metaadatokat, és a letöltött fájlokat az Ön által preferált elnevezési konvenciók szerint rendezi.

A passzív médiaszerverekkel ellentétben a SoulSync aktívan kezeli a gyűjteményét. Személyre szabott felfedező lejátszási listákat generál, szinkronizálja a hallgatási előzményeket. Integrálódik a Plex, Jellyfin vagy Navidrome rendszerekkel, hogy a helyi könyvtára összhangban legyen a streaming ízlésével. A saját tárhelyen való üzemeltetés privátan tartja a hallgatási adatait, és teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a gyűjteményét.