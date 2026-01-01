A Grafana Pyroscope egy nyílt forráskódú, folyamatos profilozó adatbázis, melyet arra terveztek, hogy nagy méretekben tárolja és lekérdezze a profilozási adatokat éles alkalmazásokból. Ellentétben az egyszeri profilozókkal, amelyeket incidensek során futtat, a Pyroscope folyamatosan gyűjti a profilokat Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF és OpenTelemetry forrásokból. Így összehasonlíthatja a lángdiagramokat különböző telepítések, régiók vagy egyedi címkék között.

A Pyroscope saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi az érzékeny profiladatokat a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól távol. Ezek az adatok gyakran tartalmaznak függvényneveket, fájlútvonalakat és veremkövetéseket a kódjából. Emellett lehetővé teszi a megőrzési idő és a tárhely finomhangolását a munkaterheléséhez igazítva. A mellékelt egybináris mód egyetlen konténerben futtatja a disztribútor, ingeszter, lekérdező és tömörítő komponenseket. Ehhez helyi fájlrendszer-tárolást használ. Nincs szükség Kubernetesre, objektumtárolásra vagy külső függőségekre.