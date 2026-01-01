Telepítse a Grafana Pyroscope-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú folyamatos profilozó háttérrendszer, amely segít a CPU, memória és késleltetési problémák hibakeresésében egészen egyetlen kódsorig.
Válasszon VPS csomagot a Grafana Pyroscope szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grafana Pyroscope
A Grafana Pyroscope egy nyílt forráskódú, folyamatos profilozó adatbázis, melyet arra terveztek, hogy nagy méretekben tárolja és lekérdezze a profilozási adatokat éles alkalmazásokból. Ellentétben az egyszeri profilozókkal, amelyeket incidensek során futtat, a Pyroscope folyamatosan gyűjti a profilokat Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF és OpenTelemetry forrásokból. Így összehasonlíthatja a lángdiagramokat különböző telepítések, régiók vagy egyedi címkék között.
A Pyroscope saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi az érzékeny profiladatokat a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól távol. Ezek az adatok gyakran tartalmaznak függvényneveket, fájlútvonalakat és veremkövetéseket a kódjából. Emellett lehetővé teszi a megőrzési idő és a tárhely finomhangolását a munkaterheléséhez igazítva. A mellékelt egybináris mód egyetlen konténerben futtatja a disztribútor, ingeszter, lekérdező és tömörítő komponenseket. Ehhez helyi fájlrendszer-tárolást használ. Nincs szükség Kubernetesre, objektumtárolásra vagy külső függőségekre.
A Grafana Pyroscope főbb funkciói
Folyamatos profilkészítés
A futó szolgáltatások profiljait éjjel-nappal gyűjti be ahelyett, hogy incidensre várna, így bármely két időpontot összehasonlíthat egy lángdiagramon.
Többnyelvű támogatás
Natív SDK-k Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust és .NET nyelvekhez, valamint Grafana Alloy automatikus instrumentálás és eBPF a kód nélküli profilozáshoz bármely bináris fájlhoz.
OpenTelemetry kompatibilis
Fogadja a profilokat az OpenTelemetry protokollon keresztül, és korrelálja őket a meglévő nyomkövetésekkel, metrikákkal és naplókkal anélkül, hogy módosítaná a gyűjtő pipeline-ját.
Lángdiagram összehasonlítások
Hasonlítson össze két lángdiagramot egymás mellett, hogy azonnal lássa, mely funkciók romlottak telepítés után, rosszul skálázódtak terhelés alatt, vagy javultak javítás után.
Címke alapú szűrés
Szegmentálja a profilokat bármilyen címke – szolgáltatás, régió, verzió, bérlő vagy egyéni dimenzió – alapján, hogy elkülönítse a pontos munkaterhelést, amely teljesítményromlást okoz.
Egyetlen bináris tárolás
Egy konténerként fut alapértelmezetten helyi fájlrendszer-tárolással, opcionális S3, GCS és Azure háttértárakkal, ha kinövi az egyetlen csomópontot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grafana Pyroscope szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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