A ThingsBoard egy nyílt forráskódú IoT platform. Kezeli a csatlakoztatott eszközök telepítésének teljes életciklusát. Ez magában foglalja az eszközök kiépítését, a hitelesítőadat-kezelést, a valós idejű telemetria-betöltést, a komplex eseményfeldolgozást és az egyedi műszerfal-vizualizációt. Alapértelmezetten támogatja az MQTT, HTTP és CoAP protokollokat, így gyakorlatilag bármilyen mikrovezérlővel, ipari érzékelővel vagy átjáróval kompatibilis.

A ThingsBoard saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az eszközadatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez kritikus az ipari, orvosi és okosépület-telepítések esetében, amelyek adatvédelmi követelményeknek vannak alávetve. A több-bérlős támogatással egyetlen ThingsBoard példány elkülönített környezeteket biztosíthat különböző csapatok, ügyfelek vagy projektek számára.