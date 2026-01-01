Akár 69% kedvezmény a ThingsBoard szolgáltatásra

Telepítse a ThingsBoardot egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú IoT platform eszközök kezelésére, valós idejű telemetriai adatok gyűjtésére és egyedi műszerfalak megjelenítésére.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a ThingsBoardot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ThingsBoard szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ThingsBoard

A ThingsBoard egy nyílt forráskódú IoT platform. Kezeli a csatlakoztatott eszközök telepítésének teljes életciklusát. Ez magában foglalja az eszközök kiépítését, a hitelesítőadat-kezelést, a valós idejű telemetria-betöltést, a komplex eseményfeldolgozást és az egyedi műszerfal-vizualizációt. Alapértelmezetten támogatja az MQTT, HTTP és CoAP protokollokat, így gyakorlatilag bármilyen mikrovezérlővel, ipari érzékelővel vagy átjáróval kompatibilis.

A ThingsBoard saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az eszközadatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez kritikus az ipari, orvosi és okosépület-telepítések esetében, amelyek adatvédelmi követelményeknek vannak alávetve. A több-bérlős támogatással egyetlen ThingsBoard példány elkülönített környezeteket biztosíthat különböző csapatok, ügyfelek vagy projektek számára.

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Erre jó a {name}

A ThingsBoard főbb funkciói

Valós idejű irányítópultok

Építsen egyedi irányítópultokat tucatnyi widget típussal – diagramokkal, mérőműszerekkel, térképekkel és táblázatokkal –, amelyek élőben frissülnek, ahogy az eszközök telemetriai adatokat küldenek.

Vizuális szabálymotor

Eszközadatok feldolgozása fogd és vidd szabálylánc-szerkesztővel. Ez riasztásokat indít, adatcsomagokat alakít át és eseményeket továbbít külső rendszerekbe.

MQTT Eszközcsatlakozás

Csatlakoztasson érzékelőket és mikrovezérlőket MQTT, HTTP vagy CoAP protokollon keresztül, eszközönkénti hozzáférési tokenek használatával, külön bróker nélkül.

Eszközflotta kezelés

Eszközök csoportokba rendezése, közös attribútumok hozzárendelése, firmware frissítések kezelése és az eszközök állapotának nyomon követése a teljes flottán.

Több-bérlős támogatás

Hozzon létre elkülönített bérlői fiókokat saját eszközökkel, irányítópultokkal és felhasználói szerepkörökkel — ideális olyan termékcégek számára, amelyek ügyféltelepítéseket kezelnek.

Riasztások és értesítések

Határozzon meg küszöbérték vagy szabályalapú riasztásokat, amelyek e-mailt, webhookot vagy platformértesítéseket küldenek, amikor az eszközfeltételek teljesülnek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ThingsBoard szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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