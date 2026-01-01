Telepítse a ThingsBoardot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú IoT platform eszközök kezelésére, valós idejű telemetriai adatok gyűjtésére és egyedi műszerfalak megjelenítésére.
Válasszon VPS csomagot a ThingsBoard szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ThingsBoard
A ThingsBoard egy nyílt forráskódú IoT platform. Kezeli a csatlakoztatott eszközök telepítésének teljes életciklusát. Ez magában foglalja az eszközök kiépítését, a hitelesítőadat-kezelést, a valós idejű telemetria-betöltést, a komplex eseményfeldolgozást és az egyedi műszerfal-vizualizációt. Alapértelmezetten támogatja az MQTT, HTTP és CoAP protokollokat, így gyakorlatilag bármilyen mikrovezérlővel, ipari érzékelővel vagy átjáróval kompatibilis.
A ThingsBoard saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az eszközadatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez kritikus az ipari, orvosi és okosépület-telepítések esetében, amelyek adatvédelmi követelményeknek vannak alávetve. A több-bérlős támogatással egyetlen ThingsBoard példány elkülönített környezeteket biztosíthat különböző csapatok, ügyfelek vagy projektek számára.
A ThingsBoard főbb funkciói
Valós idejű irányítópultok
Építsen egyedi irányítópultokat tucatnyi widget típussal – diagramokkal, mérőműszerekkel, térképekkel és táblázatokkal –, amelyek élőben frissülnek, ahogy az eszközök telemetriai adatokat küldenek.
Vizuális szabálymotor
Eszközadatok feldolgozása fogd és vidd szabálylánc-szerkesztővel. Ez riasztásokat indít, adatcsomagokat alakít át és eseményeket továbbít külső rendszerekbe.
MQTT Eszközcsatlakozás
Csatlakoztasson érzékelőket és mikrovezérlőket MQTT, HTTP vagy CoAP protokollon keresztül, eszközönkénti hozzáférési tokenek használatával, külön bróker nélkül.
Eszközflotta kezelés
Eszközök csoportokba rendezése, közös attribútumok hozzárendelése, firmware frissítések kezelése és az eszközök állapotának nyomon követése a teljes flottán.
Több-bérlős támogatás
Hozzon létre elkülönített bérlői fiókokat saját eszközökkel, irányítópultokkal és felhasználói szerepkörökkel — ideális olyan termékcégek számára, amelyek ügyféltelepítéseket kezelnek.
Riasztások és értesítések
Határozzon meg küszöbérték vagy szabályalapú riasztásokat, amelyek e-mailt, webhookot vagy platformértesítéseket küldenek, amikor az eszközfeltételek teljesülnek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ThingsBoard szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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