A Multi-Scrobbler összeköti minden helyet, ahol zenét hallgatsz, minden olyan szolgáltatással, amely nyomon követi azt. Ahelyett, hogy minden zenei alkalmazás beépített scrobblingjét használná, a Multi-Scrobbler egyetlen folyamatba központosítja az összes lejátszást. Ez a funkció teljesen hiányzik a Plex és Jellyfin alkalmazásokból, és töredezett a YouTube Music, Deezer és Subsonic kliensek között. Több mint 25 forrást támogat, és egyidejűleg továbbítja a hallgatásokat a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito és más célhelyekre.

A VPS-en történő saját üzemeltetés biztosítja, hogy a scrobbler 24/7-ben fusson a többi médiaszolgáltatásod mellett. Ez nyilvános OAuth visszahívási URL-eket használ, amelyeket a Spotify és a Last.fm is elérhet. A webes irányítópult élő hallgatásokat, forrásonkénti statisztikákat és részletes naplókat jelenít meg. Ezáltal nem teszi ki hallgatási előzményeidet egy harmadik fél SaaS szolgáltatásának.