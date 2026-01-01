Telepítse a Multi-Scrobblert egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett scrobbling központ, amely a Plex, Jellyfin, Spotify és más platformokról származó zenelejátszásokat továbbítja a Last.fm, ListenBrainz vagy Maloja számára.
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Erre jó a Multi-Scrobbler
A Multi-Scrobbler összeköti minden helyet, ahol zenét hallgatsz, minden olyan szolgáltatással, amely nyomon követi azt. Ahelyett, hogy minden zenei alkalmazás beépített scrobblingjét használná, a Multi-Scrobbler egyetlen folyamatba központosítja az összes lejátszást. Ez a funkció teljesen hiányzik a Plex és Jellyfin alkalmazásokból, és töredezett a YouTube Music, Deezer és Subsonic kliensek között. Több mint 25 forrást támogat, és egyidejűleg továbbítja a hallgatásokat a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito és más célhelyekre.
A VPS-en történő saját üzemeltetés biztosítja, hogy a scrobbler 24/7-ben fusson a többi médiaszolgáltatásod mellett. Ez nyilvános OAuth visszahívási URL-eket használ, amelyeket a Spotify és a Last.fm is elérhet. A webes irányítópult élő hallgatásokat, forrásonkénti statisztikákat és részletes naplókat jelenít meg. Ezáltal nem teszi ki hallgatási előzményeidet egy harmadik fél SaaS szolgáltatásának.
A Multi-Scrobbler főbb funkciói
Univerzális forráslefedettség
Nyomon követi a lejátszásokat Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic kliensekről és 25+ egyéb zenelejátszóról egyetlen folyamatban.
Több scrobble cél
Minden lejátszást továbbít a Last.fm-re, ListenBrainz-re, Libre.fm-re, Maloja-ra, Koito-ra és egyéb célokra egyidejűleg, kézi duplikáció nélkül.
Élő állapotjelző műszerfal
A webes UI megjeleníti a jelenleg játszott számokat, a legutóbbi scrobble-öket és a forrásonkénti statisztikákat, így egy pillantással ellenőrizheti minden kapcsolatot.
Intelligens deduplikáció
Észleli a több forrás által jelentett, ugyanazt a számot lejátszó duplikált lejátszásokat, és minden lejátszást csak egyszer küld el a scrobble céljaidnak.
Webhook értesítések
Elküldi a Now Playing frissítéseket és hibákat Discordra, Gotify-ra, Ntfy-ra vagy Apprise-ra, így észreveszi a hibás integrációkat anélkül, hogy ellenőrizné a műszerfalat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Multi-Scrobbler szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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