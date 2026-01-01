Telepítse a Speaches-t egykattintásos telepítéssel.
OpenAI-kompatibilis beszéd-szöveg és szöveg-beszéd szerver, amit saját maga üzemeltethet és teljes mértékben futtathatja saját VPS-én.
Válasszon VPS csomagot a Speaches szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Speaches
A Speaches egy OpenAI API-kompatibilis audioszerver, amely a legmodernebb beszédfelismerést és szövegfelolvasó szintézist hozza el a saját infrastruktúrájába. A faster-whisper alapjaira épül az átíráshoz, és a Kokoro/Piper alapjaira a hangszintézishez. Ugyanazokat a végpontokat teszi elérhetővé, mint az OpenAI Audio API. Ezért bármely meglévő eszköz, SDK vagy integráció, amely az OpenAI-jal működik, azonnal használható lesz a Speaches-szel.
A Speaches saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy az audioadatok soha nem hagyják el a szervereit. Nincsenek percenkénti átírási díjak. Emellett teljes mértékben Ön irányíthatja, hogy mely modellek futnak, és hogyan oszlanak el az erőforrások. A modellek igény szerint töltődnek be, és inaktivitás után automatikusan leállnak, így a memóriahasználat alacsony marad egy standard VPS-en.
A Speaches főbb funkciói
OpenAI API kompatibilis
Megvalósítja az OpenAI Audio API specifikációt — helyezze be saját üzemeltetésű URL-jét, és a meglévő OpenAI integrációk továbbra is működnek kódmódosítások nélkül.
Beszédről szövegre átírás
A faster-whisper hajtja, amely többnyelvű átírást támogat valós idejű streameléssel, Server-Sent Events-en keresztül.
Beszédszintézis
Természetes hangzású beszédet generál a Kokoro (a TTS Aréna #1 helyezettje) és a Piper modellek segítségével, teljesen eszközön.
Dinamikus modellbetöltés
A modellek automatikusan betöltődnek az első kérésre, és egy konfigurálható tétlen időszak után kiürülnek, így csak akkor használ memóriát, amikor szükséges.
Beépített web UI
A Gradio-alapú felület lehetővé teszi az átírás és szintézis tesztelését közvetlenül a böngészőjében, minden további eszköz nélkül.
API kulcs hitelesítés
Opcionálisan védje az összes API végpontot egyetlen API kulccsal, miközben az interaktív dokumentáció nyilvánosan hozzáférhető marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Speaches szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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