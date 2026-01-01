A Speaches egy OpenAI API-kompatibilis audioszerver, amely a legmodernebb beszédfelismerést és szövegfelolvasó szintézist hozza el a saját infrastruktúrájába. A faster-whisper alapjaira épül az átíráshoz, és a Kokoro/Piper alapjaira a hangszintézishez. Ugyanazokat a végpontokat teszi elérhetővé, mint az OpenAI Audio API. Ezért bármely meglévő eszköz, SDK vagy integráció, amely az OpenAI-jal működik, azonnal használható lesz a Speaches-szel.

A Speaches saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy az audioadatok soha nem hagyják el a szervereit. Nincsenek percenkénti átírási díjak. Emellett teljes mértékben Ön irányíthatja, hogy mely modellek futnak, és hogyan oszlanak el az erőforrások. A modellek igény szerint töltődnek be, és inaktivitás után automatikusan leállnak, így a memóriahasználat alacsony marad egy standard VPS-en.