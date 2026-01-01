Az OxiCloud egy nyílt forráskódú felhőalapú tárolási platform, Rust nyelven íródott, és a Nextcloud és OwnCloud gyors és erőforrás-hatékony alternatívájaként tervezték. Fájlfeltöltést, letöltést, mappakezelést, megosztást, keresést, lomtárat és beépített zenelejátszót biztosít – mindezt saját üzemeltetésben, PostgreSQL háttérrel. A Rust futtatókörnyezet az üresjárati memóriát jóval 100 MB alatt tartja, így praktikus a VPS csomagokon, ahol egy PHP-alapú stack túl nehézkes lenne.

Az OxiCloud saját üzemeltetése az összes fájltárolást az Ön által ellenőrzött infrastruktúrára helyezi, kvóták, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül a fájljaihoz. Egy opcionális Nextcloud kompatibilitási réteg lehetővé teszi a meglévő Nextcloud asztali és mobil kliensek csatlakozását újrakonfigurálás nélkül.