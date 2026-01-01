Telepítse az OxiCloudot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű, Rustban írt felhőtárhely, amely kompatibilis a Nextcloud asztali és mobil kliensekkel.
Válasszon VPS csomagot a OxiCloud szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OxiCloud
Az OxiCloud egy nyílt forráskódú felhőalapú tárolási platform, Rust nyelven íródott, és a Nextcloud és OwnCloud gyors és erőforrás-hatékony alternatívájaként tervezték. Fájlfeltöltést, letöltést, mappakezelést, megosztást, keresést, lomtárat és beépített zenelejátszót biztosít – mindezt saját üzemeltetésben, PostgreSQL háttérrel. A Rust futtatókörnyezet az üresjárati memóriát jóval 100 MB alatt tartja, így praktikus a VPS csomagokon, ahol egy PHP-alapú stack túl nehézkes lenne.
Az OxiCloud saját üzemeltetése az összes fájltárolást az Ön által ellenőrzött infrastruktúrára helyezi, kvóták, előfizetési díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül a fájljaihoz. Egy opcionális Nextcloud kompatibilitási réteg lehetővé teszi a meglévő Nextcloud asztali és mobil kliensek csatlakozását újrakonfigurálás nélkül.
A OxiCloud főbb funkciói
Nextcloud kliens támogatás
Egy opcionális Nextcloud kompatibilitási réteg lehetővé teszi a meglévő Nextcloud asztali és mobil szinkronizáló klienseknek az OxiCloudhoz való csatlakozást anélkül, hogy újratelepítenék vagy újrakonfigurálnák őket.
Alacsony memóriaigény
A Rust + mimalloc futásidejű környezet alapjáraton kevesebb mint 100 MB memóriát használ. Ezáltal az OxiCloud praktikus kis VPS csomagokon, ahol a PHP-alapú felhőalapú tárolási rendszerek kimerítenék a rendelkezésre álló RAM-ot.
Fájlmegosztó linkek
Generáljon nyilvános megosztási linkeket fájlokhoz és mappákhoz, hogy a külső címzettek letölthessék a tartalmat anélkül, hogy fiókot hoznának létre a szerverén.
Kuka és helyreállítás
A törölt fájlok a lomtárba kerülnek, ahelyett, hogy azonnal törlődnének, helyreállítási lehetőséget biztosítva a végleges törlés előtt.
Beépített zenelejátszó
Hangfájlokat streamelhet közvetlenül a böngészőből, lejátszási lista támogatással és zeneszám metaadatokkal — nincs szükség külön médiaszerverre vagy bővítményre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OxiCloud szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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