Telepítse a Wingfitet egyetlen kattintással
Minimalista nyílt forráskódú fitnesz alkalmazás edzések naplózására, gyakorlatok követésére és a személyes fejlődés privát módon történő nyomon követésére.
Válasszon VPS csomagot a Wingfit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wingfit
A Wingfit egy minimalista, saját üzemeltetésű fitneszkövető alkalmazás, amely az egyszerűségre és az adatvédelemre összpontosít. Tiszta felületet biztosít az edzések naplózásához, a sorozatok és ismétlések követéséhez. Reklámok, előfizetések és harmadik féllel való adatmegosztás nélkül figyeli a személyes fitnesz fejlődést.
A Wingfit saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen privát módon tartja fitneszadatait a saját infrastruktúráján. A könnyű, egy szolgáltatásos telepítés nem igényel külső adatbázist. Ez gyors beállítást és minimális karbantartást tesz lehetővé. Így állandó fitnesznaplót kap, amely bármely böngészőből elérhető.
A Wingfit főbb funkciói
Edzésnaplózás
Naplózza az egyes gyakorlatokat szettekkel, ismétlésekkel és súlyokkal, hogy teljes nyilvántartást építsen minden edzésről.
Folyamatkövetés
Kövesse nyomon az erő- és volumen trendeket az idő múlásával, hogy mérje az edzettségi fejlődést és azonosítsa a fejlesztendő területeket.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
Minden fitnesz adat az Ön VPS-én marad, harmadik féltől származó felhőszinkronizálás, analitika vagy hirdetés nélkül.
Könnyű telepítés
Az egyszolgáltatásos konténer minimális erőforrásigénnyel könnyen futtathatóvá teszi a Wingfitet más alkalmazások mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wingfit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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