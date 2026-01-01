A Wingfit egy minimalista, saját üzemeltetésű fitneszkövető alkalmazás, amely az egyszerűségre és az adatvédelemre összpontosít. Tiszta felületet biztosít az edzések naplózásához, a sorozatok és ismétlések követéséhez. Reklámok, előfizetések és harmadik féllel való adatmegosztás nélkül figyeli a személyes fitnesz fejlődést.

A Wingfit saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen privát módon tartja fitneszadatait a saját infrastruktúráján. A könnyű, egy szolgáltatásos telepítés nem igényel külső adatbázist. Ez gyors beállítást és minimális karbantartást tesz lehetővé. Így állandó fitnesznaplót kap, amely bármely böngészőből elérhető.