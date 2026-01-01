Akár 69% kedvezmény a File Browser szolgáltatásra

Telepítse a Fájlböngészőt egyetlen kattintással.

Könnyű, web alapú fájlkezelő a szerverfájlok böngészéséhez, feltöltéséhez és kezeléséhez közvetlenül a böngészőjéből.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Fájlböngészőt egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a File Browser szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a File Browser

A File Browser egy könnyű, nyílt forráskódú webes fájlkezelő. Bármely szerverén lévő könyvtárat teljes értékű fájlkezelő felületté alakítja, amely bármely böngészőből elérhető. Támogatja a több felhasználót konfigurálható engedélyekkel, a fájlmegosztást nyilvános linkeken keresztül, a drag-and-drop feltöltéseket és egy beépített kódszerkesztőt. Mindehhez nincs szükség SSH vagy FTP kliensekre.

A File Browser saját üzemeltetése a VPS-én bizalmasan és az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájlokat. Biztonságosan hozzáférést biztosíthat csapattagoknak vagy ügyfeleknek bizonyos könyvtárakhoz anélkül, hogy felfedné a szerver hitelesítő adatait. Minimális erőforrásokat igényel, így kényelmesen futhat más alkalmazásai mellett.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A File Browser főbb funkciói

Többfelhasználós engedélyek

Hozzon létre felhasználói fiókokat részletes könyvtár-hozzáféréssel és szerepkör-alapú engedélyekkel, amelyekkel mindenki csak a szükséges fájlokat láthatja és módosíthatja.

Húzd és ejtsd feltöltések

Egyedi fájlokat, több fájlt vagy teljes mappákat tölthet fel közvetlenül a böngészőből, valós idejű előrehaladás-követéssel — nincs szükség FTP kliensre.

Beépített kódszerkesztő

Konfigurációs fájlokat, szkripteket és szöveges fájlokat szerkeszthet közvetlenül a böngészőben anélkül, hogy külön SSH-munkamenetre vagy szövegszerkesztőre váltana.

Nyilvános megosztási linkek

Megosztható letöltési linkeket generálhat fájlokhoz vagy mappákhoz, lehetővé téve, hogy tartalmat küldjön külső címzetteknek anélkül, hogy szerver hozzáférést adna nekik.

Archívum Kezelés

ZIP és TAR archívumokat hozhat létre és bonthat ki közvetlenül a webes felületen keresztül, egyszerűsítve a kötegelt átviteleket és a fájlmentéseket.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a File Browser szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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