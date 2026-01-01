Telepítse a Fájlböngészőt egyetlen kattintással.
Könnyű, web alapú fájlkezelő a szerverfájlok böngészéséhez, feltöltéséhez és kezeléséhez közvetlenül a böngészőjéből.
Válasszon VPS csomagot a File Browser szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a File Browser
A File Browser egy könnyű, nyílt forráskódú webes fájlkezelő. Bármely szerverén lévő könyvtárat teljes értékű fájlkezelő felületté alakítja, amely bármely böngészőből elérhető. Támogatja a több felhasználót konfigurálható engedélyekkel, a fájlmegosztást nyilvános linkeken keresztül, a drag-and-drop feltöltéseket és egy beépített kódszerkesztőt. Mindehhez nincs szükség SSH vagy FTP kliensekre.
A File Browser saját üzemeltetése a VPS-én bizalmasan és az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájlokat. Biztonságosan hozzáférést biztosíthat csapattagoknak vagy ügyfeleknek bizonyos könyvtárakhoz anélkül, hogy felfedné a szerver hitelesítő adatait. Minimális erőforrásokat igényel, így kényelmesen futhat más alkalmazásai mellett.
A File Browser főbb funkciói
Többfelhasználós engedélyek
Hozzon létre felhasználói fiókokat részletes könyvtár-hozzáféréssel és szerepkör-alapú engedélyekkel, amelyekkel mindenki csak a szükséges fájlokat láthatja és módosíthatja.
Húzd és ejtsd feltöltések
Egyedi fájlokat, több fájlt vagy teljes mappákat tölthet fel közvetlenül a böngészőből, valós idejű előrehaladás-követéssel — nincs szükség FTP kliensre.
Beépített kódszerkesztő
Konfigurációs fájlokat, szkripteket és szöveges fájlokat szerkeszthet közvetlenül a böngészőben anélkül, hogy külön SSH-munkamenetre vagy szövegszerkesztőre váltana.
Nyilvános megosztási linkek
Megosztható letöltési linkeket generálhat fájlokhoz vagy mappákhoz, lehetővé téve, hogy tartalmat küldjön külső címzetteknek anélkül, hogy szerver hozzáférést adna nekik.
Archívum Kezelés
ZIP és TAR archívumokat hozhat létre és bonthat ki közvetlenül a webes felületen keresztül, egyszerűsítve a kötegelt átviteleket és a fájlmentéseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a File Browser szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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