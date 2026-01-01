A File Browser egy könnyű, nyílt forráskódú webes fájlkezelő. Bármely szerverén lévő könyvtárat teljes értékű fájlkezelő felületté alakítja, amely bármely böngészőből elérhető. Támogatja a több felhasználót konfigurálható engedélyekkel, a fájlmegosztást nyilvános linkeken keresztül, a drag-and-drop feltöltéseket és egy beépített kódszerkesztőt. Mindehhez nincs szükség SSH vagy FTP kliensekre.

A File Browser saját üzemeltetése a VPS-én bizalmasan és az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájlokat. Biztonságosan hozzáférést biztosíthat csapattagoknak vagy ügyfeleknek bizonyos könyvtárakhoz anélkül, hogy felfedné a szerver hitelesítő adatait. Minimális erőforrásokat igényel, így kényelmesen futhat más alkalmazásai mellett.