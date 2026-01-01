A Shaarli egy személyes, minimalista könyvjelző szolgáltatás, amelyet az eredeti del.icio.us önállóan üzemeltethető alternatívájaként terveztek. Minden könyvjelzőt egyetlen lapos PHP fájlban tárol — adatbázis-szerver, migrációk és sémafrissítések nélkül. Tiszta, fordított időrendi sorrendben jeleníti meg a linkek, jegyzetek és mikroblog-stílusú frissítések hírfolyamát, amelyeket nyilvánosan, privátként vagy elemenként vegyesen tarthat.

A Shaarli önálló üzemeltetése a VPS-én privát linkarchívumot biztosít saját domainje alatt, valamint megosztásaihoz RSS/Atom hírfolyamot. Emellett egy Markdown-kompatibilis jegyzetrendszert, továbbá egy könyvjelzőt és mobil API-t is kap. Ezek bármely böngészőt vagy alkalmazást egykattintásos mentési célponttá alakítanak. Az egész rendszer egyetlen PHP konténer, amelyet egy JSON fájl támogat — a biztonsági mentések egyetlen fájl másolásával történnek.