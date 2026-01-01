Telepítse a Shaarlit egyetlen kattintással.
Személyes, minimalista, szupergyors könyvjelző szolgáltatás, amely mindent egyetlen síkfájlos adatbázisban tárol — nincs szükség SQL-re.
Válasszon VPS csomagot a Shaarli szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shaarli
A Shaarli egy személyes, minimalista könyvjelző szolgáltatás, amelyet az eredeti del.icio.us önállóan üzemeltethető alternatívájaként terveztek. Minden könyvjelzőt egyetlen lapos PHP fájlban tárol — adatbázis-szerver, migrációk és sémafrissítések nélkül. Tiszta, fordított időrendi sorrendben jeleníti meg a linkek, jegyzetek és mikroblog-stílusú frissítések hírfolyamát, amelyeket nyilvánosan, privátként vagy elemenként vegyesen tarthat.
A Shaarli önálló üzemeltetése a VPS-én privát linkarchívumot biztosít saját domainje alatt, valamint megosztásaihoz RSS/Atom hírfolyamot. Emellett egy Markdown-kompatibilis jegyzetrendszert, továbbá egy könyvjelzőt és mobil API-t is kap. Ezek bármely böngészőt vagy alkalmazást egykattintásos mentési célponttá alakítanak. Az egész rendszer egyetlen PHP konténer, amelyet egy JSON fájl támogat — a biztonsági mentések egyetlen fájl másolásával történnek.
A Shaarli főbb funkciói
Síkfájl tárolás
A könyvjelzők egyetlen PHP adattárban élnek, adatbázis-szerver telepítése, hangolása vagy biztonsági mentése nélkül — másolja a fájlt, és megvan az archívuma.
Fordított időrendi adatfolyam
Minden könyvjelző, jegyzet vagy mikroblog bejegyzés egy rendezett idővonalra kerül címkékkel, teljes szöveges kereséssel és linkenkénti adatvédelmi beállításokkal.
RSS és Atom hírcsatornák
Beépített RSS és Atom hírcsatornák alakítják a Shaarli-t nyilvános linkbloggá vagy privát hírolvasóvá – működik minden olvasóalkalmazással.
Bookmarklet és REST API
Linkeket menthet bármely böngészőből a mellékelt könyvjelzővel, vagy küldhet mobil- és asztali alkalmazásokból a tipizált REST API használatával.
Markdown jegyzetek
Írjon hosszabb jegyzeteket és mikroblog bejegyzéseket Markdown formátumban a könyvjelzők mellett, opcionális nyilvános láthatósággal a megosztáshoz.
Könnyű lábnyom
Egyetlen PHP konténer adatbázis-szerver nélkül kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon, anélkül, hogy más alkalmazásokkal versenyezne az erőforrásokért.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shaarli szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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