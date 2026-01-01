A Cloudflared a Cloudflare Tunnel kliens démonja, amely csak kifelé irányuló titkosított kapcsolatokat hoz létre a VPS-ről a Cloudflare peremhálózatára. Minden forgalmat a Cloudflare-en keresztül irányít, mielőtt az elérné a forrását. Így beépített DDoS védelmet és WAF lefedettséget kap. Nem kell bejövő tűzfalportokat nyitnia, és szervere IP címét sem kell felfednie.

A Cloudflared démon VPS-en történő saját üzemeltetése stabil, mindig aktív alagutat biztosít, amelyre nem vonatkoznak az otthoni internetkapcsolatok megbízhatósági korlátai. A Cloudflare tokenjei és az alagút konfigurációja az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárolódnak. A mellékelt webes UI leegyszerűsíti a kezdeti beállítást és a folyamatos kezelést a parancssor használata nélkül.