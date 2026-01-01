Telepítse a Cloudflaredet egy kattintásos telepítéssel.
Cloudflare Tunnel daemon, amely biztonságosan tesz elérhetővé szolgáltatásokat az interneten, tűzfal portok megnyitása nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Cloudflared szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cloudflared
A Cloudflared a Cloudflare Tunnel kliens démonja, amely csak kifelé irányuló titkosított kapcsolatokat hoz létre a VPS-ről a Cloudflare peremhálózatára. Minden forgalmat a Cloudflare-en keresztül irányít, mielőtt az elérné a forrását. Így beépített DDoS védelmet és WAF lefedettséget kap. Nem kell bejövő tűzfalportokat nyitnia, és szervere IP címét sem kell felfednie.
A Cloudflared démon VPS-en történő saját üzemeltetése stabil, mindig aktív alagutat biztosít, amelyre nem vonatkoznak az otthoni internetkapcsolatok megbízhatósági korlátai. A Cloudflare tokenjei és az alagút konfigurációja az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárolódnak. A mellékelt webes UI leegyszerűsíti a kezdeti beállítást és a folyamatos kezelést a parancssor használata nélkül.
A Cloudflared főbb funkciói
Nincs szükség bejövő portokra
Minden kapcsolat kifelé indul a szerveréről, kiküszöbölve a tűzfalszabályok megnyitásának vagy a NAT porttovábbítás konfigurálásának szükségességét.
Eredeti IP-védelem
A forgalom csak a Cloudflare-en keresztül éri el a szerverét, elrejtve a VPS IP-címét a szkennerek és a közvetlen támadási kísérletek elől.
Beépített DDoS elleni védelem
A Cloudflare elnyeli a volumetrikus támadásokat a peremen, mielőtt bármilyen forgalom elérné az eredeti szerverét.
Zéró bizalom integráció
Párosítsa az alagutakat a Cloudflare Access-szel, hogy identitásalapú hitelesítést kényszerítsen ki bármely belső szolgáltatáson VPN nélkül.
Webalapú konfiguráció
Kezelje az alagút tokeneket és útvonalakat egy mellékelt webes UI-n keresztül, anélkül, hogy a parancssorhoz kellene nyúlnia.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cloudflared szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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