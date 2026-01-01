Telepítse a Zipline-t egykattintásos telepítéssel.
ShareX-kompatibilis fájl- és képfeltöltő szerver elegáns irányítópulttal és beépített linkrövidítővel.
Válasszon VPS csomagot a Zipline szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zipline
A Zipline egy saját üzemeltetésű fájl- és képfeltöltő szerver, amelyet olyan haladó felhasználók számára terveztek, akik gyors, megbízható megosztásra vágynak, adataik teljes körű ellenőrzésével. Támogatja a ShareX-et, a Flameshotot és más képernyőfelvételi eszközöket azonnal. Zökkenőmentes alternatívát kínál a felhőalapú feltöltési szolgáltatások, mint például az Imgur vagy a file.io helyett.
Az egyszerű feltöltéseken túl a Zipline URL-rövidítést, kódtárolókat, mapparendezést, beágyazás testreszabását és felhasználókezelést is tartalmaz. Saját VPS-en történő üzemeltetés korlátlan tárhelyet, fájlméret-korlátozások nélküli használatot és teljes adatvédelmet biztosít minden feltöltéshez.
A Zipline főbb funkciói
ShareX integráció
Natív ShareX, Flameshot és egyéni feltöltő támogatás lehetővé teszi képernyőképek rögzítését és megosztását másodpercek alatt.
Beépített URL rövidítő
A linkek rövidítése a fájlfeltöltésekkel együtt egyetlen irányítópultról, külön szolgáltatás igénybevétele nélkül.
Felhasználókezelés
Hozzon létre több fiókot egyedi feltöltési kvótákkal, engedélyekkel és különálló fájlkönyvtárakkal.
Beágyazás testreszabása
Testreszabhatja az OpenGraph beágyazásokat, így a megosztott linkek gazdag előnézeteket jelenítenek meg Discordon, Slacken és a közösségi médiában.
Kódtároló
Megosztás szintaxiskiemelt kódrészletek automatikus nyelvi felismeréssel és lejárati lehetőségekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zipline szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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