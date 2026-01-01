A Zipline egy saját üzemeltetésű fájl- és képfeltöltő szerver, amelyet olyan haladó felhasználók számára terveztek, akik gyors, megbízható megosztásra vágynak, adataik teljes körű ellenőrzésével. Támogatja a ShareX-et, a Flameshotot és más képernyőfelvételi eszközöket azonnal. Zökkenőmentes alternatívát kínál a felhőalapú feltöltési szolgáltatások, mint például az Imgur vagy a file.io helyett.

Az egyszerű feltöltéseken túl a Zipline URL-rövidítést, kódtárolókat, mapparendezést, beágyazás testreszabását és felhasználókezelést is tartalmaz. Saját VPS-en történő üzemeltetés korlátlan tárhelyet, fájlméret-korlátozások nélküli használatot és teljes adatvédelmet biztosít minden feltöltéshez.