A PgHero egy nyílt forráskódú teljesítmény-irányítópult, amelyet kifejezetten a PostgreSQL-hez építettek. Láthatóvá teszi a lassú lekérdezéseket, a nem használt indexeket, a felfújt táblákat, a duplikált indexeket, az érvénytelen korlátozásokat és a kapcsolatszámokat. Mindezt egy tiszta webes felületen teszi, amelynek olvasásához nincs szükség adatbázis-szakértelemre. Minden metrika PostgreSQL-specifikus, így az irányítópult közvetlenül a hangoláshoz és hibaelhárításhoz fontos információkat mutatja.

A PgHero saját üzemeltetése azt jelenti, hogy adatbázis-hitelesítő adatai és lekérdezési mintái soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Csatlakoztassa bármely PostgreSQL példányhoz. Lehet az egy konténer ugyanazon a VPS-en, egy távoli menedzselt adatbázis, vagy egyszerre több adatbázis. Így egy állandó megfigyelő irányítópultot kap, amely böngészőjén keresztül elérhető.