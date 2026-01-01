Telepítse a PgHero-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú PostgreSQL teljesítmény-irányítópult a lekérdezések, indexek és az adatbázis állapotának valós idejű figyelésére.
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Erre jó a PgHero
A PgHero egy nyílt forráskódú teljesítmény-irányítópult, amelyet kifejezetten a PostgreSQL-hez építettek. Láthatóvá teszi a lassú lekérdezéseket, a nem használt indexeket, a felfújt táblákat, a duplikált indexeket, az érvénytelen korlátozásokat és a kapcsolatszámokat. Mindezt egy tiszta webes felületen teszi, amelynek olvasásához nincs szükség adatbázis-szakértelemre. Minden metrika PostgreSQL-specifikus, így az irányítópult közvetlenül a hangoláshoz és hibaelhárításhoz fontos információkat mutatja.
A PgHero saját üzemeltetése azt jelenti, hogy adatbázis-hitelesítő adatai és lekérdezési mintái soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Csatlakoztassa bármely PostgreSQL példányhoz. Lehet az egy konténer ugyanazon a VPS-en, egy távoli menedzselt adatbázis, vagy egyszerre több adatbázis. Így egy állandó megfigyelő irányítópultot kap, amely böngészőjén keresztül elérhető.
A PgHero főbb funkciói
Lassú lekérdezés észlelése
A PgHero a lekérdezéseket a teljes és átlagos végrehajtási idő alapján rangsorolja, így azonnal azonosíthatja, mely lekérdezések rontják az alkalmazás teljesítményét.
Index elemzés
Feltárja a nem használt, ismétlődő és hiányzó indexeket, hogy rendet tehessen a felesleges indexek között és hozzáadhassa azokat, amelyek felgyorsítják a munkaterhelést.
Hely és felesleg követése
Megjeleníti a tábla- és indexméreteket holt rekordok számával, így tudja, mikor van szükség VACUUM vagy REINDEX műveletre, mielőtt a hely problémává válna.
Kapcsolatfigyelés
Nyomon követi az aktív kapcsolatokat felhasználó, adatbázis és állapot szerint, így észlelheti a kapcsolatszivárgásokat és a készlet kimerülését, mielőtt azok leállásokat okoznának.
Korábbi lekérdezési statisztikák
Rögzíti a lekérdezési statisztikákat idővel és időtartomány-csúszkával jeleníti meg, megkönnyítve a teljesítményromlások és a telepítések vagy terhelésváltozások korrelációját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PgHero szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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