A Mastodon a vezető nyílt forráskódú föderált közösségi hálózat, az ActivityPub fediverzum legnagyobb projektje. Több ezer függetlenül működtetett példánnyal és világszerte több tízmillió felhasználóval rendelkezik. Úgy néz ki és úgy működik, mint egy ismerős mikroblog platform. Azonban minden szerver valaki más tulajdonában van, valaki más moderálja és üzemelteti. Bármely szerveren lévő felhasználók követhetik és beszélgethetnek bármely más szerveren lévő felhasználókkal.

Saját Mastodon példány futtatása VPS-en állandó otthont biztosít a fediverzumban – olyat, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Ön határozza meg a szabályokat, kiválasztja, ki regisztrálhat, és eldönti, ki kivel föderálódik. Ön birtokolja az adatokat, reklámok és algoritmikus idővonal nélkül. Nincs harmadik féltől származó platform, amely holnap megváltoztathatja a feltételeket.