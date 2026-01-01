Akár 69% kedvezmény a Mastodon szolgáltatásra

Telepítse a Mastodont egykattintásos telepítéssel.

Önállóan üzemeltetett, föderált mikroblog platform, amely független tulajdonú szerverek globális hálózatához csatlakozik.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mastodont egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Mastodon szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mastodon

A Mastodon a vezető nyílt forráskódú föderált közösségi hálózat, az ActivityPub fediverzum legnagyobb projektje. Több ezer függetlenül működtetett példánnyal és világszerte több tízmillió felhasználóval rendelkezik. Úgy néz ki és úgy működik, mint egy ismerős mikroblog platform. Azonban minden szerver valaki más tulajdonában van, valaki más moderálja és üzemelteti. Bármely szerveren lévő felhasználók követhetik és beszélgethetnek bármely más szerveren lévő felhasználókkal.

Saját Mastodon példány futtatása VPS-en állandó otthont biztosít a fediverzumban – olyat, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Ön határozza meg a szabályokat, kiválasztja, ki regisztrálhat, és eldönti, ki kivel föderálódik. Ön birtokolja az adatokat, reklámok és algoritmikus idővonal nélkül. Nincs harmadik féltől származó platform, amely holnap megváltoztathatja a feltételeket.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Mastodon főbb funkciói

ActivityPub föderáció

Támogatja a W3C ActivityPub szabványt, így az Ön példánya együttműködik minden más Mastodon szerverrel, Pleromával, Misskey-vel és a szélesebb fediverzummal.

Kronológiai idővonal

A bejegyzések küldési sorrendben jelennek meg — nincs algoritmikus rangsorolás, nincsenek ajánlott hirdetések és nincs átrendezett hírfolyam, amely az elkötelezettségért verseng.

Szerverszintű moderálás

A tulajdonos által meghatározott közösségi szabályok, tartalmi figyelmeztetések és példányszintű blokkolások lehetővé teszik, hogy olyan közösséget alakítson ki, amilyen hangnemet szeretne.

Gazdag bejegyzésszerkesztő

Akár 500 karakter posztonként (konfigurálható), szavazások, média mellékletek, tartalomra vonatkozó figyelmeztetések, alternatív szöveg és testreszabható láthatóság posztonként.

Nyílt API és kliensek

Érett REST és streaming API-k működtetik a mobil és asztali kliensek széles ökoszisztémáját, beleértve a hivatalos Mastodon alkalmazásokat iOS-re és Androidra.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mastodon szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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