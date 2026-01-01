Telepítse a Mastodont egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett, föderált mikroblog platform, amely független tulajdonú szerverek globális hálózatához csatlakozik.
Válasszon VPS csomagot a Mastodon szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mastodon
A Mastodon a vezető nyílt forráskódú föderált közösségi hálózat, az ActivityPub fediverzum legnagyobb projektje. Több ezer függetlenül működtetett példánnyal és világszerte több tízmillió felhasználóval rendelkezik. Úgy néz ki és úgy működik, mint egy ismerős mikroblog platform. Azonban minden szerver valaki más tulajdonában van, valaki más moderálja és üzemelteti. Bármely szerveren lévő felhasználók követhetik és beszélgethetnek bármely más szerveren lévő felhasználókkal.
Saját Mastodon példány futtatása VPS-en állandó otthont biztosít a fediverzumban – olyat, amelyet teljes mértékben Ön irányít. Ön határozza meg a szabályokat, kiválasztja, ki regisztrálhat, és eldönti, ki kivel föderálódik. Ön birtokolja az adatokat, reklámok és algoritmikus idővonal nélkül. Nincs harmadik féltől származó platform, amely holnap megváltoztathatja a feltételeket.
A Mastodon főbb funkciói
ActivityPub föderáció
Támogatja a W3C ActivityPub szabványt, így az Ön példánya együttműködik minden más Mastodon szerverrel, Pleromával, Misskey-vel és a szélesebb fediverzummal.
Kronológiai idővonal
A bejegyzések küldési sorrendben jelennek meg — nincs algoritmikus rangsorolás, nincsenek ajánlott hirdetések és nincs átrendezett hírfolyam, amely az elkötelezettségért verseng.
Szerverszintű moderálás
A tulajdonos által meghatározott közösségi szabályok, tartalmi figyelmeztetések és példányszintű blokkolások lehetővé teszik, hogy olyan közösséget alakítson ki, amilyen hangnemet szeretne.
Gazdag bejegyzésszerkesztő
Akár 500 karakter posztonként (konfigurálható), szavazások, média mellékletek, tartalomra vonatkozó figyelmeztetések, alternatív szöveg és testreszabható láthatóság posztonként.
Nyílt API és kliensek
Érett REST és streaming API-k működtetik a mobil és asztali kliensek széles ökoszisztémáját, beleértve a hivatalos Mastodon alkalmazásokat iOS-re és Androidra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mastodon szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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