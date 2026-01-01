A Dograh egy ingyenes, nyílt forráskódú kódolásmentes platform, amellyel egyetlen sor kód nélkül építhet és telepíthet AI-alapú hangügynököket. Fogd és vidd felülete a koncepciótól egy élő, éles üzemre kész hangügynökig juttatja Önt kevesebb mint tíz perc alatt. Több mint 30 nyelv támogatásával, valós idejű analitikával és intelligens hívásirányítással rendelkezik, amelyek a kezdetektől be vannak építve.

A Dograh saját VPS-en történő üzemeltetése az összes beszélgetési adatot, felvételt és ügyfélinterakciót a saját infrastruktúráján tartja. Ez kritikus fontosságú a GDPR-megfelelőség és a szigorú adatelhelyezési követelményekkel rendelkező iparágak számára. A mellékelt PostgreSQL, Redis és MinIO komponensek biztosítják a tárolási és gyorsítótárazási teljesítményt, amelyet az alacsony késleltetésű hanginterakciók igényelnek.