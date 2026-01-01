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Nyílt forráskódú, kód nélküli platform AI hangügynökök építéséhez és telepítéséhez percek alatt, 30+ nyelvi támogatással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dograh
A Dograh egy ingyenes, nyílt forráskódú kódolásmentes platform, amellyel egyetlen sor kód nélkül építhet és telepíthet AI-alapú hangügynököket. Fogd és vidd felülete a koncepciótól egy élő, éles üzemre kész hangügynökig juttatja Önt kevesebb mint tíz perc alatt. Több mint 30 nyelv támogatásával, valós idejű analitikával és intelligens hívásirányítással rendelkezik, amelyek a kezdetektől be vannak építve.
A Dograh saját VPS-en történő üzemeltetése az összes beszélgetési adatot, felvételt és ügyfélinterakciót a saját infrastruktúráján tartja. Ez kritikus fontosságú a GDPR-megfelelőség és a szigorú adatelhelyezési követelményekkel rendelkező iparágak számára. A mellékelt PostgreSQL, Redis és MinIO komponensek biztosítják a tárolási és gyorsítótárazási teljesítményt, amelyet az alacsony késleltetésű hanginterakciók igényelnek.
A Dograh főbb funkciói
Kódolás nélküli ügynökkészítő
A fogd és vidd munkafolyamatok lehetővé teszik a nem műszaki felhasználók számára a teljes hangalapú beszélgetési folyamatok tervezését anélkül, hogy bármilyen kódot írnának.
30+ nyelv támogatása
A natív többnyelvű beszédszintézis és beszédfelismerés lehetővé teszi az ügyfélinterakciókat azon a nyelven, amelyet a felhasználói előnyben részesítenek.
Intelligens hívásirányítás
A komplex megkereséseket automatikusan emberi ügynökökhöz irányítják, miközben az AI hatékonyan kezeli a rutinkéréseket.
Valós idejű elemzés
Az élő irányítópultok megjelenítik a beszélgetési metrikákat, a befejezési arányokat és az ügynöki teljesítményt, hogy folyamatosan optimalizálhasson.
Adatvédelmet szem előtt tartó architektúra
Minden beszélgetési adat az Ön infrastruktúráján marad, így egyszerűen teljesíthetők a GDPR és az iparági megfelelőségi követelmények.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dograh szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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