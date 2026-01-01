A PowerDNS-Admin egy nyílt forráskódú webes felület a PowerDNS autoritatív DNS szerverhez. Barátságos felhasználói felületet biztosít a forward és reverse DNS zónák, rekordok, sablonok és DNSSEC kulcsok kezeléséhez. Mindezt konfigurációs fájlok szerkesztése vagy API hívások kézi létrehozása nélkül teheti meg. Támogatja a szerepkör alapú hozzáférés-vezérlést, zónánkénti engedélyeket, tevékenységnaplózást és hitelesítést. A hitelesítés történhet LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) és beépített helyi fiókokon keresztül, opcionális kétfaktoros hitelesítéssel.

Ez a sablon a PowerDNS-Admint egy PowerDNS autoritatív szerverrel és MariaDB háttérrel együtt tartalmazza. Így egy teljesen integrált DNS tárhely-stacket kap saját VPS-én. Az önálló üzemeltetés során a névszerverek, zónaadatok és a DNS API teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán helyezkednek el. Nincsenek zónánkénti díjak és nincs harmadik fél DNS szolgáltatója a folyamatban.