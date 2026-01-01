Akár 69% kedvezmény a PowerDNS-Admin szolgáltatásra

Telepítse a PowerDNS-Admint egyetlen kattintással.

Modern webes felület a PowerDNS zónák, rekordok, felhasználók és hozzáférés-szabályozás kezelésére egyetlen irányítópultról.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a PowerDNS-Admint egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a PowerDNS-Admin szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a PowerDNS-Admin

A PowerDNS-Admin egy nyílt forráskódú webes felület a PowerDNS autoritatív DNS szerverhez. Barátságos felhasználói felületet biztosít a forward és reverse DNS zónák, rekordok, sablonok és DNSSEC kulcsok kezeléséhez. Mindezt konfigurációs fájlok szerkesztése vagy API hívások kézi létrehozása nélkül teheti meg. Támogatja a szerepkör alapú hozzáférés-vezérlést, zónánkénti engedélyeket, tevékenységnaplózást és hitelesítést. A hitelesítés történhet LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) és beépített helyi fiókokon keresztül, opcionális kétfaktoros hitelesítéssel.

Ez a sablon a PowerDNS-Admint egy PowerDNS autoritatív szerverrel és MariaDB háttérrel együtt tartalmazza. Így egy teljesen integrált DNS tárhely-stacket kap saját VPS-én. Az önálló üzemeltetés során a névszerverek, zónaadatok és a DNS API teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán helyezkednek el. Nincsenek zónánkénti díjak és nincs harmadik fél DNS szolgáltatója a folyamatban.

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Erre jó a {name}

A PowerDNS-Admin főbb funkciói

Zónakezelő UI

Létrehozhat, szerkeszthet és törölhet előre- és fordított DNS zónákat és rekordokat egy letisztult webes irányítópulton keresztül, a zónafájlok szerkesztése vagy nyers API-k hívása helyett.

Mellékelt PowerDNS szerver

Tartalmaz egy azonnal használható PowerDNS autoritatív szervert, engedélyezett HTTP API-val és előre bekötve az adminisztrációs felhasználói felülethez, így a stack azonnal üzemkész.

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

Rendeljen adminisztrátorokat, operátorokat és zónaszintű felhasználókat részletes, zónánkénti engedélyekkel, hogy a csapatok kezelhessék a DNS-t anélkül, hogy egyetlen szuperadminisztrátori fiókot osztanának meg.

Vállalati hitelesítés

Csatlakozzon a meglévő identitáskezelő rendszerekhez LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) segítségével, valamint opcionális TOTP kétfaktoros hitelesítéssel a helyi fiókokhoz.

Tevékenységnaplózás és ellenőrzés

A rendszer naplózza minden zóna- és rekordmódosítást a felelős felhasználóval, teljes ellenőrzési nyomvonalat biztosítva a megfelelőség és a hibaelhárítási esetek számára.

Zónasablonok és IDN

Újrafelhasználható zónasablonok felgyorsítják az új domainek bevezetését, miközben a teljes IDN és Punycode támogatás lefedi a nemzetközi domain neveket kézi konverzió nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PowerDNS-Admin szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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