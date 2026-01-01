Telepítse a PowerDNS-Admint egyetlen kattintással.
Modern webes felület a PowerDNS zónák, rekordok, felhasználók és hozzáférés-szabályozás kezelésére egyetlen irányítópultról.
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Erre jó a PowerDNS-Admin
A PowerDNS-Admin egy nyílt forráskódú webes felület a PowerDNS autoritatív DNS szerverhez. Barátságos felhasználói felületet biztosít a forward és reverse DNS zónák, rekordok, sablonok és DNSSEC kulcsok kezeléséhez. Mindezt konfigurációs fájlok szerkesztése vagy API hívások kézi létrehozása nélkül teheti meg. Támogatja a szerepkör alapú hozzáférés-vezérlést, zónánkénti engedélyeket, tevékenységnaplózást és hitelesítést. A hitelesítés történhet LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) és beépített helyi fiókokon keresztül, opcionális kétfaktoros hitelesítéssel.
Ez a sablon a PowerDNS-Admint egy PowerDNS autoritatív szerverrel és MariaDB háttérrel együtt tartalmazza. Így egy teljesen integrált DNS tárhely-stacket kap saját VPS-én. Az önálló üzemeltetés során a névszerverek, zónaadatok és a DNS API teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán helyezkednek el. Nincsenek zónánkénti díjak és nincs harmadik fél DNS szolgáltatója a folyamatban.
A PowerDNS-Admin főbb funkciói
Zónakezelő UI
Létrehozhat, szerkeszthet és törölhet előre- és fordított DNS zónákat és rekordokat egy letisztult webes irányítópulton keresztül, a zónafájlok szerkesztése vagy nyers API-k hívása helyett.
Mellékelt PowerDNS szerver
Tartalmaz egy azonnal használható PowerDNS autoritatív szervert, engedélyezett HTTP API-val és előre bekötve az adminisztrációs felhasználói felülethez, így a stack azonnal üzemkész.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Rendeljen adminisztrátorokat, operátorokat és zónaszintű felhasználókat részletes, zónánkénti engedélyekkel, hogy a csapatok kezelhessék a DNS-t anélkül, hogy egyetlen szuperadminisztrátori fiókot osztanának meg.
Vállalati hitelesítés
Csatlakozzon a meglévő identitáskezelő rendszerekhez LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) segítségével, valamint opcionális TOTP kétfaktoros hitelesítéssel a helyi fiókokhoz.
Tevékenységnaplózás és ellenőrzés
A rendszer naplózza minden zóna- és rekordmódosítást a felelős felhasználóval, teljes ellenőrzési nyomvonalat biztosítva a megfelelőség és a hibaelhárítási esetek számára.
Zónasablonok és IDN
Újrafelhasználható zónasablonok felgyorsítják az új domainek bevezetését, miközben a teljes IDN és Punycode támogatás lefedi a nemzetközi domain neveket kézi konverzió nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PowerDNS-Admin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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