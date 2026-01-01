Telepítse a TimescaleDB-t egyetlen kattintással.
PostgreSQL-re épített idősoros adatbázis – ötvözi az SQL ismeretét egy célzottan épített TSDB méretezhetőségével és sebességével.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TimescaleDB
A TimescaleDB kiterjeszti a PostgreSQL-t natív idősoros képességekkel. Hipertáblákat, automatikus particionálást, folyamatos aggregátumokat és fejlett tömörítést kínál az SQL motorra építve, amit a csapatok már ismernek. Mivel a motorháztető alatt PostgreSQL fut, minden létező illesztőprogram, ORM, BI eszköz és kiterjesztés működik. Ez magában foglalja a PostGIS-t és a pg_vector-t is, változtatás nélkül.
A TimescaleDB saját VPS-en történő üzemeltetésével Ön irányíthatja a nagy volumenű telemetriát, az IoT szenzoradatfolyamokat és a pénzügyi tick adatokat. Mindezt adatpontonkénti árazás vagy kimenő adatforgalmi díjak nélkül. A HA képfájl tartalmazza a Patronit és a gyakori PostgreSQL eszközöket. Így egy éles környezetre kész alapot biztosít a metrikák, felügyelet és analitikai feladatok számára.
A TimescaleDB főbb funkciói
Hipertáblák
Automatikusan particionálja az idősoros adatokat darabokra osztva a gyors beillesztésekhez és lekérdezésekhez milliárd soros nagyságrendben, anélkül, hogy megváltoztatná az SQL írásának módját.
Natív tömörítés
Oszloporientált tömörítés jellemzően több mint 90%-kal zsugorítja a régebbi adatokat, csökkentve a tárolási költségeket, miközben a friss sorok gyorsan frissíthetők és lekérdezhetők maradnak.
Folyamatos aggregátumok
A materializált összesítések növekményesen frissülnek a háttérben, így a hónapok vagy évek nyers adatait tartalmazó irányítópultok másodperc alatti válaszidővel reagálnak.
Teljes PostgreSQL kompatibilitás
Működik minden PostgreSQL klienssel, ORM-mel és bővítménnyel — beleértve a PostGIS-t térinformatikai célokra és a pg_vector-t AI beágyazásokhoz — nulla migrációs erőfeszítéssel.
Adatmegőrzési irányelvek
Régi adatblokkok automatikus elvetése vagy mintavételének csökkentése ütemezetten, a gyakran használt adatok gyors tárolón tartásával és a megfelelőségi adatmegőrzési követelmények teljesítésével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TimescaleDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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