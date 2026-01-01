A TimescaleDB kiterjeszti a PostgreSQL-t natív idősoros képességekkel. Hipertáblákat, automatikus particionálást, folyamatos aggregátumokat és fejlett tömörítést kínál az SQL motorra építve, amit a csapatok már ismernek. Mivel a motorháztető alatt PostgreSQL fut, minden létező illesztőprogram, ORM, BI eszköz és kiterjesztés működik. Ez magában foglalja a PostGIS-t és a pg_vector-t is, változtatás nélkül.

A TimescaleDB saját VPS-en történő üzemeltetésével Ön irányíthatja a nagy volumenű telemetriát, az IoT szenzoradatfolyamokat és a pénzügyi tick adatokat. Mindezt adatpontonkénti árazás vagy kimenő adatforgalmi díjak nélkül. A HA képfájl tartalmazza a Patronit és a gyakori PostgreSQL eszközöket. Így egy éles környezetre kész alapot biztosít a metrikák, felügyelet és analitikai feladatok számára.