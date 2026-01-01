Telepítse a GeoNetwork-öt egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú katalógusalkalmazás geotérbeli metaadatok, adatkészletek és interaktív térképszolgáltatások kezelésére.
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Erre jó a GeoNetwork
A GeoNetwork egy szabványokon alapuló, nyílt forráskódú katalógusalkalmazás, amelyet térbelileg hivatkozott erőforrások szervezetek közötti kezelésére hoztak létre. Az OSGeo alapítvány égisze alatt fejlesztették ki. Metaadat-szerkesztést, egyesített keresést és beágyazott térképnézegetőt biztosít, amely azonnal működik az ISO 19115/19139, Dublin Core és OGC API Records szabványokkal.
A GeoNetwork saját szerveren történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny térinformatikai adatkészletek, a gyűjtési hitelesítő adatok és a hozzáférési szabályzatok felett a saját VPS-én. Ez a sablon PostGIS-t tartalmaz a relációs tároláshoz és Elasticsearch-öt a gyors indexelt kereséshez, így a katalógus azonnal éles üzemre kész, amint elindul.
A GeoNetwork főbb funkciói
Térbeli metaadat katalógus
Kezelje az ISO 19115/19139, Dublin Core és INSPIRE-kompatibilis rekordokat beépített érvényesítéssel és sablonos szerkesztéssel.
Föderált gyűjtés
Metaadatok lekérése CSW, OAI-PMH, WMS, WFS és más GeoNetwork csomópontokról ütemezetten, egy egységes felfedezési réteg létrehozásához.
Elasticsearch keresés
Teljes szöveges és facetált térbeli keresés, amelyet egy beépített Elasticsearch háttérrendszer hajt meg, másodperc alatti eredményekért több millió rekord között.
Beágyazott térképnézegető
Megtekintheti a WMS, WMTS és WFS rétegeket közvetlenül egy rekordból az integrált OpenLayers-alapú térképkliens segítségével.
OGC API rekordok
Katalógustartalom közzététele a CSW 2.0.2 és a modern OGC API Records szabványon keresztül a downstream geoportál integrációkhoz.
PostGIS háttérrendszer
PostGIS adatbázissal érkezik, így a térbeli geometriák, hivatkozások és hozzáférési szabályok megmaradnak egy bevált nyílt forráskódú GIS motorban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GeoNetwork szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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