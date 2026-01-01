A GeoNetwork egy szabványokon alapuló, nyílt forráskódú katalógusalkalmazás, amelyet térbelileg hivatkozott erőforrások szervezetek közötti kezelésére hoztak létre. Az OSGeo alapítvány égisze alatt fejlesztették ki. Metaadat-szerkesztést, egyesített keresést és beágyazott térképnézegetőt biztosít, amely azonnal működik az ISO 19115/19139, Dublin Core és OGC API Records szabványokkal.

A GeoNetwork saját szerveren történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny térinformatikai adatkészletek, a gyűjtési hitelesítő adatok és a hozzáférési szabályzatok felett a saját VPS-én. Ez a sablon PostGIS-t tartalmaz a relációs tároláshoz és Elasticsearch-öt a gyors indexelt kereséshez, így a katalógus azonnal éles üzemre kész, amint elindul.